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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

Müge Anlı bir evladı annesine kavuşturdu, anne kızın kucaklaşma anları gözyaşlarına boğdu! 3 yaşından beri hiç görmediği annesini arayan Dilek, gelen mesajla yıkılmıştı. "Kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim bu yüzden de başka bir çocuk dünyaya getirmedim. Kızımın hayatını bir başka çocukla paylaşmak istemedim" diyen annenin, kızıyla görüşmek istememesi herkesi şoke etti. Hafta sonu Müge Anlı ekibiyle görüşen anne kızıyla canlı yayında kavuştu. 20 yıldır aradığı annesi Emine Kurtlar'a ilk kez sarılan Dilek ayakta durmakta güçlük çekti. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.03.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:02
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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

Müge Anlı'dan 23 yıl önce ayrı düştüğü annesi Emine Kurtlar'ın bulunması için yardım isteyen Dilek Hanım 20 günlükken ayrıldıklarını söyledi.

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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

2 çocuk annesi Dilek; "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2 buçuk yaşındaydım. Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" dedi.

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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

Müge Anlı, Dilek Hanım'ın annesini buldu ve elindeki fotoğrafı Dilek'e verdi. "Dilekçiğim annen ile baban kaçarak evlenmişler." diyen Müge Anlı, canlı yayında anne Emine Kurtlar'ın yazdıklarını okudu:

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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

"KOCAM OLACAK ADAM BANA KÖTÜ DAVRANDI"

"Kaçarak evlendik. Ailem geri dönmem için çabaladı. Beni tehdit etti. Fakat çok cahildim dönmedim. Daha sonra hamile kaldım ve Dilek dünyaya geldi. Kocam olacak adam bana çok kötü davranmaya başladı. Aileme kocamın bana kötü davrandığını anlattığım zaman da onlar beni geri kabul etmedi. Çocuğuma 3 yaşına kadar baktım. Fakat babası beni kandırdı. Kızımı benden alıp babaannesine verdi. Onu görmek için çok çabaladım, türlü yollar denedim; ama çocuğumu benden hep kaçırdı. Tehditlerinin ardı arkası kesilmedi.

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Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

"KIZIMIN BENİ BULACAĞINI BİLİYORDUM"

Günün birinde kızımın beni bulacağını biliyordum. Kızıma güzel bir hayat vermek isterdim ama babası ve benim ailem hayatımı ikimize de zehir ettiler. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Ne iş bulduysam yaptım. Yaklaşık 15 yıl müteahhitlik yapan çok iyi bir adamla evli kaldım. Eşimi 2 yıl önce koronavirüsten kaybettim.