Müge Anlı’da ağlatan kavuşma! 20 yıldır aradığı annesini buldu! Gözyaşları sel oldu

2 çocuk annesi Dilek; "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2 buçuk yaşındaydım. Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" dedi.