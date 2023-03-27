Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

Beslenme önerileriyle sık sık adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, çay tüketimine de el atarak yapılan hataları sıraladı. Yanlış kullanımda fayda sağlamadığını aktaran Karatay, reçeteyni yazdı. İşte içtiğiniz çayı adeta bir şifa deposuna çevirecek o yöntem...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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