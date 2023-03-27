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Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

Beslenme önerileriyle sık sık adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, çay tüketimine de el atarak yapılan hataları sıraladı. Yanlış kullanımda fayda sağlamadığını aktaran Karatay, reçeteyni yazdı. İşte içtiğiniz çayı adeta bir şifa deposuna çevirecek o yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 11:08
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Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay hayatımızın her alanında tatlının, kekin, poğaçanın, kahvaltının yanında daima bizlerle olan çayın yıllardır yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu belirtti. Karatay, doğru yapıldığı takdirde şifa dağıtan çay için çok önemli notlar verdi. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

Sabah kahvaltılarının, beş çaylarının, keyif saatlerinin vazgeçilmezi olan çay hakkında Canan Karatay yeni bir açıklamada bulundu.

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Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır çayın yanlış tüketilmesinden kaynaklı zararları olduğunu belirtti.

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Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

Yüksek oranda kafein içeren çayın yanlış tüketimine bağlı kan depolarını azalttığının altını çizdi.

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Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...

DOĞRU TÜKETİMDE ŞİFA DEPOSU

Canan Karatay, doğru tüketildiğinde çayın vücuda olan faydalarını saymakla bitiremedi. Özellikle demir eksikliği olan kişilerin çayı bu şekilde bol bol tüketmesi gerektiğini söyledi.