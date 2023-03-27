27 Mart 2023, Pazartesi
Türk Obası'nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık'ta Okçular Vakfınca kurulan "Türk Obası", yaklaşık 700 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Yavaş yavaş zor günleri atlatıyoruz, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yeniden ayağa kalkacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:14
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