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Türk Obası'nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık'ta Okçular Vakfınca kurulan "Türk Obası", yaklaşık 700 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, "Yavaş yavaş zor günleri atlatıyoruz, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:14
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Türk Obası’nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun

Okçular Vakfı tarafından her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerine kurulan çadırlar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 1500 binanın yıkıldığı Pazarcık ilçesine getirildi.

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Türk Obası’nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun

Depremden zarar gören şehit ve gazi aileleri, engelli aileleri ve depremde yakınlarını kaybetmiş depremzedelere tahsis edilen, 25'i Kırgız, 65'i Türk ve 10'u Moğol çadırı olmak üzere toplam 100 çadır, belirlenen alana kuruldu.

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Türk Obası’nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun

Yaklaşık 30 metrekare genişliğindeki çadırların içinde duş alma bölümü, bulaşık tezgahı ve odun sobası bulunuyor.

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Türk Obası’nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun

En az 5 kişilik bir ailenin kaldığı, keçeden yapılan, kışın sıcak, yazın ise serin tutma özelliğe sahip çadırlar belli aralıklarla kurulurken, boşluk bırakılan orta alan ise çocukların oyun alanı olarak planlandı.

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Türk Obası’nda yaralar sarılıyor: Allah devletten razı olsun

Geniş bir alana kurulan Okçular Vakfı Türk Obası'nda kütüphane, tuvaletler, market, kafeterya, Türk Kızılay yemek dağıtım alanı, çocuklar için oyun alanları, çamaşırhane, psikolojik destek noktası, mescit gibi alanlar da bulunuyor.