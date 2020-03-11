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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi?

Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucu herkesi şoke etti. Kardeş olarak büyüyen Murat Barut ve Özlem Yılmaz yıllar sonra evde buldukları belgelerle evlatlık alındıklarını ve kardeş olmadıklarını öğrendiler. Belgede kardeşinin isminin Ebru olduğunu gören Murat Bey, Özlem Hanım ile birlikte biyolojik ailelerinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Hikayelerini canlı yayında anlatmalarının ardından canlı yayına bağlanan Havvaana Doğan, Özlem Yılmaz'ın kardeşi olabileceğini söylemiş ve DNA testi yapılmıştı. Büyük bir heyecanla beklenen testin sonucu ise herkesi şoke etti. İşte 11 Mart Çarşamba günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 14:13
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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi?

Müge Anlı canlı yayınında katılan Murat Barut ve Özlem Yılmaz aynı ailede birbirlerini kardeş bilerek büyümüşlerdi. Murat Barut evde bulduğu belgelerde kardeşinin evlatlık olduğunu öğrenmiş ve kardeşinin gerçeği öğrenmemesi için belgeleri yok etmişti. Daha sonda Murat Barut'un da üvey olduğunu öğrenen kardeşler öz ailelerini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi?

Nesrin ve Fethi Barut'un çocukları olarak büyüyen Murat Barut ve Özlem Yılmaz birbirlerini ağabey ve kardeş olarak biliyorlardı. Murat Barut 15 yaşındayken öz kardeşi olarak bildiği Özlem Yılmaz'ın evlatlık alındığına dair belgeleri gördü.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi?

Konuyu yıllarca kimseye söylemeyen Murat Bey'in acı gerçekle yüzleşmesi ve kendisin de evlatlık olduğunu öğrenmesi uzun sürmedi.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi?

Belgede kardeşinin isminin Ebru olduğunu gören Murat Bey, Özlem Hanım ile birlikte biyolojik ailelerinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da açıklanan DNA testi şoke etti! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi?

EVLATLIK OLDUKLARINI YILLAR SONRA ÖĞRENDİLER

Hikayeleri farklı, kaderleri aynı olan Murat Barut ile Özlem Yılmaz, biyolojik ailelerini bulunması için gerçeklerin peşinde düştü.