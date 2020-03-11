Esra Erol kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Canlı yayında gözyaşlarına boğan kavuşma

25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan'ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu bugün kızına Esra Erol'da programında kavuştu. 14 Şubat günü ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan ve babasının buluşması tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Esra Erol canlı yayının yaşanan duygusal anlar kameralara böyle yansıdı.