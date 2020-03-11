Esra Erol kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Canlı yayında gözyaşlarına boğan kavuşma
25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan'ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu bugün kızına Esra Erol'da programında kavuştu. 14 Şubat günü ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan ve babasının buluşması tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Esra Erol canlı yayının yaşanan duygusal anlar kameralara böyle yansıdı.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:32
Esra Erol, 10 Mart Salı günkü yayınında, 14 Şubat tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan'ı buldu ve stüdyoya getirdi. Sevilen sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan Zehra Çalışkan olayı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.
Esra Erol'un programına katılan baba Bayram Ateşlioğlu'nun, kızı Zeynep Çalışkan'ı karşısında görünce yaşadığı heyecan kameralara işte böyle yansıdı...
Zeliha Çalışkan'ın eşi eşi Şevket Çalışkan ise yayında sarf ettiği sözlerle izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Zeliha'ya dair hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Şevket Bey, izleyiciyi isyan ettirdi.
Programdaki çelişkili ifadeleriyle şimşekleri üzerine çeken Şevket Bey, Esra Erol'u da hayrete düşürdü.
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14 Şubat günü bir anda ortadan kaybolan 19 yaşında ki Zeliha Çalışkan'ı Esra Erol buldu. 25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan'ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu bugün kızına Esra Erol'da programında kavuştu.