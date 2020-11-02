Müge Anlı ve Dostları’ndan İzmir için rekor bağış

CANLI YAYINDA 3 MİLYON TL!

Müge Anlı, bugün ise canlı yayında "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli…" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.

Yayın esnasında toplanan her bağış bir umut olurken, yayın sonunda rekor bir bağışa imza atılarak toplamda 3 Milyon 134 Bin 770 TL toplandı. Ayrıca yaklaşık bir yıldır Kızılay'la Müge Anlı ve Dostları Aşevi kampanyasını yürüten Anlı izleyicilerinin ve sevenlerinin desteğiyle toplamda 13 Milyon 44 Bin TL yardım topladı.