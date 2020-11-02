İzmir'de kira artışı söylentilere karşı halk harekete geçti: 3 ay kira almayacağım

BAŞKANLARLA KONUŞTUM: FİYAT ARTTIRAN YOK!

İzmir'deki 20 bölge başkanı ile kira zamlarına ilişkin konuştuğunu, kendilerine 'Fiyat arttıran var mı?' diye sorduğumda böyle bir şey olmadığını söylediklerini de kaydeden Güleroğlu, ''Tamamen provokatif olarak bunu söyleyip bu söylemlerle fiyat arttırma yönüne gidiyorlar.'' dedi.