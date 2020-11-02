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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de kira artışı söylentilere karşı halk harekete geçti: 3 ay kira almayacağım İzmir'de kira artışı söylentilere karşı halk harekete geçti: 3 ay kira almayacağım İzmir 6,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremin vurduğu bölgelerde vatandaşlar kiralık daire arayışına başladı. Bunu fırsat bilerek kiralara zam yapıldığı iddiaları üzerine bölge halkı harekete geçti. Giriş Tarihi: 02.11.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 16:26
İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında aram kurtarma çalışmaları devam ederken evi hasar görenlerin kiralık daire arayışına geçmesiyle kira fiyatlarında da anormal artışlar yaşanmaya başladığı öne sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda takibe alınan bir dairenin deprem öncesi 2100 TL olan kira fiyatının deprem sonrası 500 liradan fazla bir artışla 2650 TL'ye kadar çıktığı görüldü.
YÜZLERCE KİŞİ MESAJ ATIYOR: ÜÇ AY KİRA ALMAYACAĞIM
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir halkının deprem sonrası topyekün seferber olduğunu ve yüzlerce kişinin kendilerine mesajlar yollayarak iki, üç ay kira almayacağını belirtirken, kira fiyatlarının arttırıldığına ilişkin söylentileri yayanların provokatif bir hareket içerisinde olduğunu kaydetti.
BAŞKANLARLA KONUŞTUM: FİYAT ARTTIRAN YOK!
İzmir'deki 20 bölge başkanı ile kira zamlarına ilişkin konuştuğunu, kendilerine 'Fiyat arttıran var mı?' diye sorduğumda böyle bir şey olmadığını söylediklerini de kaydeden Güleroğlu, ''Tamamen provokatif olarak bunu söyleyip bu söylemlerle fiyat arttırma yönüne gidiyorlar.'' dedi.