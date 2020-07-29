BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

BİM 29 Temmuz indirimleri satışta. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda 2'li şık çay seti, bitki çayı ve kahve demleme bardağı, 6'lı desenli limonata bardağı, kavanoz hunisi, kare çerezlik, dikdörtgen tabak, 3 boy ayarlı erkek bakım seti, çift kişilik ve tek kişik penye çarşaf, 24'lü dikiş seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM aktüel 29 Temmuz kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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