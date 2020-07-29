29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

BİM 29 Temmuz indirimleri satışta. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda 2'li şık çay seti, bitki çayı ve kahve demleme bardağı, 6'lı desenli limonata bardağı, kavanoz hunisi, kare çerezlik, dikdörtgen tabak, 3 boy ayarlı erkek bakım seti, çift kişilik ve tek kişik penye çarşaf, 24'lü dikiş seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM aktüel 29 Temmuz kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 12:48
  • 1
  • 23
BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğunda neler var? BİM müşterilerinin heyecanla beklediği BİM kampanyaları belli oldu. Kurban Bayramı nedeniyle cuma günü kampanyaları 29 Temmuz'da satışa çıktı. Haftanın aktüel ürünlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Led TV

• 2x8 watt ses çıkışı gücü
• İşlemci media tek A53 4 çekirdek
• 3840 x 2160
• Contrast: 5000/1
• 178 derece geniş görüş açısı
• Ram 1.5 GB Rom 8 GB
• Wi-Fi
• USB
• 3x HDMI
• Smart TV Android 9.0
• Netflix, YouTube, PrimeVideo, Blu TV, PuhuTV, Live TV, Google Play

  • 3
  • 23
BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Hoparlör

• 10 W ses gücü ile toplantı, davet ve dış ortam kullanımına oldukça uygundur

  • 4
  • 23
BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

Nostaljik Radyo Büyük Boy

• AUX, USB bağlantıları
• 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya

  • 5
  • 23
BİM aktüel 29 Temmuz 2020 kataloğu: Bu hafta BİM'de sürpriz ürünler yer alıyor! İşte güncel katalog

Free Sound
Bluetooth Kulaklık

• Çekim mesafesi: 10 metre
• Toplamda 7 saate kadar kullanım