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Haberler Galeri Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

Tokat Niksar'da ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki Fatma Eraydın, 42 yaşındaki Gültekin Baştürk tarafından zorla kaçırılmıştı. 3 Temmuz akşamı 75 yaşındaki babası Sadullah Eraydın'ı darbedilip evinden sürüklenerek kaçırılan Fatma Eraydın'ın annesi Habibe Eraydın, kızını kaçıranların bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Günler sonra Fatma Eraydın'dan sevindiren haber geldi. Müge Anlı'nın dünkü yayından sonra Gültekin Baştürk, Fatma Eraydın ile birlikte Ordu'da jandarmaya gidip teslim oldu. Fatma Eraydın, 10 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında konuştu...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 15:27
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Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

Tokat, Niksar'da ailesiyle yaşayan Fatma Eraydın, 3 Temmuz akşamı evinden yerlerde sürüklenerek kaçırılmıştı. Anne Habibe Eraydın canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

Babasıyla evde otururken 42 yaşındaki Gültekin Baştürk ve yakınları Fatma Eraydın'ın evini basıp babasını tartaklamış daha sonra da genç kızı kaçırmışlardı. Haneye tecavüz edip genç kızı hürriyetinden yoksun bırakan saldırganlardan üçü olaydan sonra tutuklanmış ama günler geçmesine rağmen Fatma Eraydın bulunamamıştı.

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Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

Fatma'nın kaçırılmasına tepki gösteren Müge Anlı, "Ne kadar canisiniz, dağ başımı burası?" diyerek izleyicilere çağrıda bulunmuştu. Anlı Fatma ve Gültekin Baştürk'ü görenlerin ya da nere olduğunu bilenlerin ihbarda bulunmasını istemişti.

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Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Dün ise canlı yayında Müge Anlı gözü yaşlı anne Habibe Eraydın'a müjdeyi verdi. Yayını izleyen Gültekin Baştürk, annenin canlı yayına çıktığı görünce korkarak Ordu Kabataş İlçe Jandarması'na kaçırdığı Fatma Eraydın'la birlikte teslim olduğunu açıkladı. Fatma Eraydın'ın karakoldaki şikayeti üzerine Gültekin Baştürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi!

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Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

KAÇIRILAN FATMA ERAYDIN MÜGE ANLI'YA KONUŞTU!

Yerlerde sürüklenerek kaçırılan 28 yaşındaki Fatma Eraydın, ailesine kavuştuktan sonra Atv ekranlarında Müge Anlı'ya konuştu. 'Ben gitmek istemedim, zorla götürüldüm. Aileme zarar vermekle tehdit edildim, korktum.' diyen Fatma, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

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