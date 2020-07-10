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Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…
Tokat Niksar'da ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki Fatma Eraydın, 42 yaşındaki Gültekin Baştürk tarafından zorla kaçırılmıştı. 3 Temmuz akşamı 75 yaşındaki babası Sadullah Eraydın'ı darbedilip evinden sürüklenerek kaçırılan Fatma Eraydın'ın annesi Habibe Eraydın, kızını kaçıranların bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Günler sonra Fatma Eraydın'dan sevindiren haber geldi. Müge Anlı'nın dünkü yayından sonra Gültekin Baştürk, Fatma Eraydın ile birlikte Ordu'da jandarmaya gidip teslim oldu. Fatma Eraydın, 10 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında konuştu...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 15:27
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