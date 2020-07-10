Müge Anlı tutuklama kararını canlı yayında açıkladı! Fatma zorla kaçırılmış ve babası darbedilmişti…

Fatma'nın kaçırılmasına tepki gösteren Müge Anlı, "Ne kadar canisiniz, dağ başımı burası?" diyerek izleyicilere çağrıda bulunmuştu. Anlı Fatma ve Gültekin Baştürk'ü görenlerin ya da nere olduğunu bilenlerin ihbarda bulunmasını istemişti.