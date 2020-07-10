Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga ve Şehit Uzman Çavuş Mesut Yazar memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.