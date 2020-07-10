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Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga ve Şehit Uzman Çavuş Mesut Yazar memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 16:30
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Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün (40) Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber dün ulaşmıştı. Haberi duyan şehidin babası Basri ve annesi Fatma Akgöz ile yakınları yasa boğuldu. Şehit Halil Tuna Akgöz için bugün Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi.

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Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Törende şehit babası Basri Akgöz güçlükle ayakta dururken, şehidin eşi Canan Akgöz ve oğlu Alper Akgöz askeri üniforma ile törene katıldı.

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Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Süleymanpaşa ilçesi Rüstempaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, diğer kurum müdürleri ve belediye başkanlarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları sel oldu.

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Sakarya'daki patlamada şehit düşen şehitlerimize acı veda! Gözyaşları sel oldu

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazıyla şehit son yolculuğuna uğurlandı.