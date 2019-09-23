Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: "Ben size ayrıca anlatacağım"

ATV'deki programında son dakika itirafıyla şaşkına dönen Müge Anlı, Burhan Aykurt'a ne olduğunu öğrenmek için adeta seferber oldu. Günlerdir ATV ekranlarında kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt, 23 Eylül'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Çevresinin para yüzünden kardeşlerin kavga etmiş olma ihtimali anlatmalarına karşı çıkan Mahmut Aykurt, gerçekleri anlatmaya karar verdi. Müge Anlı'nın "Lütfen Mahmut anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi? Müge Anlı son dakika itirafı sonrası canlı yayınında Mahmut Aykurt'la konuşmaya devam etti. Kardeşinin başına senin de istemediğin bir şey mi geldi?" sözleri üzerine ağabey Mahmut Aykurt, "Tamam abla ben size ayrıca anlatacağım" diyerek cevap verdi. Mahmut Aykurt'un sözleri Müge Anlı'yı şaşkına uğrattı. Müge Anlı canlı yayınında gelen son dakika itirafı Türkiye'nin gündemine oturdu.