23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: "Ben size ayrıca anlatacağım"

ATV'deki programında son dakika itirafıyla şaşkına dönen Müge Anlı, Burhan Aykurt'a ne olduğunu öğrenmek için adeta seferber oldu. Günlerdir ATV ekranlarında kardeşi Burhan Aykurt'u arayan Mahmut Aykurt, 23 Eylül'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Çevresinin para yüzünden kardeşlerin kavga etmiş olma ihtimali anlatmalarına karşı çıkan Mahmut Aykurt, gerçekleri anlatmaya karar verdi. Müge Anlı'nın "Lütfen Mahmut anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi? Müge Anlı son dakika itirafı sonrası canlı yayınında Mahmut Aykurt'la konuşmaya devam etti. Kardeşinin başına senin de istemediğin bir şey mi geldi?" sözleri üzerine ağabey Mahmut Aykurt, "Tamam abla ben size ayrıca anlatacağım" diyerek cevap verdi. Mahmut Aykurt'un sözleri Müge Anlı'yı şaşkına uğrattı. Müge Anlı canlı yayınında gelen son dakika itirafı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:34
  • 1
  • 25
Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: Ben size ayrıca anlatacağım

Mahmut Aykurt Müge Anlı'da son dakika itirafına imza attı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 23 Eylül'deki ATV ekranlarında yayınlanan programına konuşan Mahmut Aykurt, sözleriyle dikkat çekti. Müge Alı'daki son dakika itirafı gündeme oturdu. Müge Anlı Mahmut Aykurt'un canlı yayındaki itirafı karşısında şaşkına döndü. Kardeşi Burhan Aykurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mahmut Aykurt neler anlattı? Burhan Aykurt olayında bu güne kadar neler yaşandı? İşte tüm detaylar...

  • 2
  • 25
Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: Ben size ayrıca anlatacağım

NELER YAŞANMIŞTI?

Birden fazla sahte Facebook hesabı olan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'un konsomatris olması için duyuru yaptığı Facebook paylaşımı ortaya çıktı!

  • 3
  • 25
Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: Ben size ayrıca anlatacağım

Mahmut Aykurt'un söz ettiği eğlence mekanı sahibi Ünal Karakaya Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlandı. Karakaya'nın sözleri herkesi şok etti: Beni dün sizin yayınınızdan sonra arayıp telefonunu kapat, yayına bağlanma dedi. Mahmut menajerim diyerek kadınları kandırıyor. Biraz önce çalıştığı marketten ayrılma nedenini kaza yaptım diye söylemişti. Yalan söylüyor! Ben hırsızlık yapan birini iş yerime alır mıyım?

  • 4
  • 25
Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: Ben size ayrıca anlatacağım

Mahmut Aykurt'un zarara uğrattığı iddia edilen marketin çalışanı Müge Anlı canlı yayınına bağlandı, "Kardeşi Burhan 22 bin lira kredi çekip Mahmut'un borcunu ödedi. Söylenenler doğru, Mahmur Aykurt marketten 23 bin liralık alkol çaldı." dedi.

  • 5
  • 25
Müge Anlı son dakika itirafıyla şoke oldu! Mahmut Aykurt: Ben size ayrıca anlatacağım

Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'un akrabası Şaban Kılıçarslan Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.