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Dünyadan gizli ürettiler! Kilometrelerce öteden...
Soğuk savaş sırasında birçok casusluk romanı ve filmi Sovyetler Birliği'nin hazırladığı gizli teknoloji projelerini konu almıştı. İşte bu senaryolara esin kaynağı olan silahlardan birisi de 'Bartini Beriev VVA-14' uçağıydı. Bu uçağın hedefi ABD denizaltılarını yok etmekti. Japonlar ise Ku-Go Ölüm Işını üzerine yıllarca gizlice çalışma yürüttü.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 14:09
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