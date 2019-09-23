Türkiye'de kaç tane cami var? En çok o ilimizde...

Türkiye'de kaç tane cami var? İslam dininin en büyük simgelerinden olan camilere, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar tarafından titizlikle bakılıyor. Vatandaşlar Türkiye'de kaç tane cami var sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. En çok cami hangi ilimizde? En az cami hangi ilimizde? İşte merak edilen soruların yanıtları...