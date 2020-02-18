18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilinin kim olduğunu açıkladı. Derya Sağlam dayısı ile birlikte Müge Anlı'ya çıkarak haber alamadığı annesi Dursiye Sağlam'ın bulunmasını istedi. Son olarak annesinin Ahmet adında birisiyle birlikte olduğunu ve daha sonra haber alamadığını söyleyen Derya Sağlam, "Annemin sesini duymak istiyorum" dedi. Müge Anlı canlı yayınına da bağlanan Ahmet Bey, Dursiye Sağlam ile görüştükten sonra kendisinin gittiğini, ve bilgisinin olmadığını söylemişti. Müge Anlı 18 Şubat canlı yayınında Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:07
  • 1
  • 9
Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

Müge Anlı, Derya Sağlam'ın canlı yayında annesini araması üzerine Dursiye Sağlam'ı araştırdı. Son olarak Ahmet Bey ile görüşen Dursiye Sağlam'a ne olduğunu araştıran Müge Anlı, tüm detayları canlı yayında açıkladı. İşte Müge Anlı'nın Dursiye Sağlam hakkında aktardığı son dakika gelişmedi.

  • 2
  • 9
Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Müge Anlı, Dursiye Sağman'ın komşularından gelen bilgiye göre Ahmet Bey ile bir ev tuttkuklarını, bu evde de birlikte yaşadıklarını söyledi.

Peki Dursiye Sağlam'a ne oldu? İşte Müge Anlı'nın açıkladığı son dakika gelişmesi.

  • 3
  • 9
Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

KATİL İTİRAF ETTİ

Müge Anlı, "Bize 2 saat yalanlar dize Ahmet Cönk, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Savunmasında 1 haftadır kayıp olan Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf etti. 'Ablam, ablam' diyerek bahsetti ama çevreleri birlikte olduklarını biliyordu." diyerek tüm gerçeği açıkladı.

Ahmet Cönk Dursiye Sağlam'ı nasıl öldürdü?

  • 4
  • 9
Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

DURSİYE SAĞLAM NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Tüm detayları anlatan Müge Anlı, "Ahmet'in iddiasına göre; o gece Ahmet aralarındaki ilişkiyi bitirmek istemiş. Dursiye Hanım bitirmek istememiş. Aralarında çıkan arbede sonrası arabada Dursiye Hanım'ı bıçaklayarak öldürmüş." dedi.

Peki Dursiye Hanım'ın cesedi nerede?

MÜGE ANLI HER ŞEYİ AÇIKLADI | TIKLA İZLE

  • 5
  • 9
Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

CESEDE NE OLDU?

Müge Anlı açıklamalarına şöyle devam etti;

"İndirdim dediği yer var ya, orada atmış. Önce yakmaya çalışmış. Yanık izleri felan olmuş, bakmış yakamıyor cesedi yolun kenarına atmış. Gömmemiş bile. Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası deneyimli dedektifleri sorguda itiraf ettirdi. Daha sonra da cesedin yerini itiraf etti.