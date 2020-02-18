Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı canlı yayında...

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilinin kim olduğunu açıkladı. Derya Sağlam dayısı ile birlikte Müge Anlı'ya çıkarak haber alamadığı annesi Dursiye Sağlam'ın bulunmasını istedi. Son olarak annesinin Ahmet adında birisiyle birlikte olduğunu ve daha sonra haber alamadığını söyleyen Derya Sağlam, "Annemin sesini duymak istiyorum" dedi. Müge Anlı canlı yayınına da bağlanan Ahmet Bey, Dursiye Sağlam ile görüştükten sonra kendisinin gittiğini, ve bilgisinin olmadığını söylemişti. Müge Anlı 18 Şubat canlı yayınında Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı.