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18.02.2020
Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı
Müge Anlı canlı yayında Dursiye Sağlam'ı öldüren kişinin kim olduğunu açıkladı. Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından katilin Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini duyuran Müge Anlı, tüm detayları anlattı.
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