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18.02.2020

Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı

Müge Anlı canlı yayında Dursiye Sağlam'ı öldüren kişinin kim olduğunu açıkladı. Dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından katilin Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini duyuran Müge Anlı, tüm detayları anlattı.

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Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı
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