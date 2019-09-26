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Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü! Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı Satı Ermiş'i aramaya devam ederken Ankara'dan bağlanan Yaşar Bey anlattıklarıyla yeni bir bakış açısının açılmasını sağladı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in son kez görüştüğü olarak katılan Feyat Araz'ın bir yalanı ortaya çıktı. Feyat Araz son olarak 21 Ağustos'ta Satı Ermiş ile otelde görüştüğünü söylemişti. Yaşar Bey, "Daha sonra görüşmedim" diyen Feyat Araz'ın beyanını yalanladı. Müge Anlı Yaşar Bey'in sözleri sonrasında "işler karışıyor" ifadesinde bulundu. İşte programda ortaya çıkan detaylar.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:52
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Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü! Müge Anlı canlı yayınında...

Müge Anlı Satı Ermiş'i aramaya devam ederken Ankara'dan bağlanan Yaşar Bey anlattıklarıyla yeni bir bakış açısının açılmasını sağladı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in son kez görüştüğü olarak katılan Feyat Araz'ın bir yalanı ortaya çıktı.

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Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü! Müge Anlı canlı yayınında...

Feyat Araz son olarak 21 Ağustos'ta Satı Ermiş ile otelde görüştüğünü söylemişti. Yaşar Bey, "Daha sonra görüşmedim" diyen Feyat Araz'ın beyanını yalanladı. Müge Anlı Yaşar Bey'in sözleri sonrasında "işler karışıyor" ifadesinde bulundu. İşte programda ortaya çıkan detaylar.

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Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü! Müge Anlı canlı yayınında...

NELER YAŞANMIŞTI?

21 Ağustosta ilk gittiği otelden fiyatı yüksek bulduğu için kalmayan Satı Ermiş taksi ile oradan ayrılıyor. Sonra gittiği otelde ise 21 Ağustos Çarşamba günü giriş yapıyor. Otel sahibi Hilmi bey "21 Ağustos çarşamba günü ticari bir taksi ile giriş yaptı. 4 gün kalacağını söyledi. Misafirim gelecek dedi misafirde kayıtlara girdi.

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Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü! Müge Anlı canlı yayınında...

İsmi ya Fırat yada Ferhat diye biliyorum. Ferhat gece ayrıldı.23 Ağustosa'da görmedim otelde. 24 Ağustos'da odasında yedek anahtar ile açtım kapıyı Satı hanım yoktu. Eşyalarını bir gün daha beklettim daha sonra günü bitti toplattırdım." açıklamasını yaptı.

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Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü! Müge Anlı canlı yayınında...

23 A��ustos Cuma günü ise Satı Ermiş saat 14 civarında ilçe merkezinde bir lokantaya tek başına gelip yarım saat kaldıktan sonrada kalktı. Ardından iddialara göre saat 15:30 gibi de plakası belli olmayan bir araca binerek kayıplar karıştı.