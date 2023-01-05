05 Ocak 2023, Perşembe
Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! O cümle kan dondurdu: "Kara toprak..."
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye'yi çıldırtmaya devam ederken mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan'ın taciz ettiği kadınların yaşadıkları herkesi çılgına çevirdi. Müge Anlı Sinan'ın uygunsuz mesajlarını utanarak okudu ve mesajlardaki bir detaya 'önemli' diyerek dikkat çekti. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:39
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