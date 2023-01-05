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Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! O cümle kan dondurdu: "Kara toprak..."

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye'yi çıldırtmaya devam ederken mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan'ın taciz ettiği kadınların yaşadıkları herkesi çılgına çevirdi. Müge Anlı Sinan'ın uygunsuz mesajlarını utanarak okudu ve mesajlardaki bir detaya 'önemli' diyerek dikkat çekti. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:39
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Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! Mesajlardaki o cümle kan dondurdu: Kara toprak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Arife Gökçe'nin kaybolması olayı araştırılıyor. Köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan ile ilgili pek çok ihbar telefonu gelirken şüpheler de üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor.

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Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! Mesajlardaki o cümle kan dondurdu: Kara toprak...

"Arife Gökçe öldü mü?" ve "Arife Gökçe bulundu mu?" sorularına da yanıt aranırken Sinan'ın ATV ekranlarında yayınlanan programdaki çıkışları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek bağırdığı Sinan'ın, yaşlı kadınlara attığı mesajları Müge Anlı bu defa programda utanarak okudu.

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Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! Mesajlardaki o cümle kan dondurdu: Kara toprak...

Özellikle Anlı, mesajlardaki bir detaya dikkat çekti. İşte Arife Gökçe ve Sinan olayının ayrıntıları...

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Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! Mesajlardaki o cümle kan dondurdu: Kara toprak...

"BU MESAJLARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY VAR! GERÇEKTEN OKUMAYA UTANIYORUM"

Müge Anlı "Senin bu attığın mesajlarda çok önemli bir şey var. Bu mesajlar gerçekten size tek kelimesini okuyamayacağım kadar şey… Ama diyorsun ki burada… Bir kara topraktan bahsediyor. Yani gerçekten okumaya utanıyorum. Bir kara topraktan bahsediyorsun. 'Ne oluyor yani senle beraber olmayınca kara toprak mı oluyor, ne oluyor? Kara toprak, tükenmiyor, tükenmez' ne demek? İşte bir şey diyor, 'Canım çekti, kara toprak tükenmiyor, tükenmez' hadi onu da okuyayım. Ne demek 'Kara toprak tükenmiyor, tükenmez'?" diye Sinan'a soru sordu.

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Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! Mesajlardaki o cümle kan dondurdu: Kara toprak...

Sinan "Kara toprak işte." diye yanıt verirken Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe ise "Bedenin kara toprak olacak, gel beraber olalım" demek istiyor diyerek o mesajlara açıklama getirdi. Müge Anlı ise "Bana hiç öyle gelmiyor, sen anlat Sinan, bırak genç kızı menç kızı. Burada genç kız menç kız yok, annen yaşında insanlar var" dedi.