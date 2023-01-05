Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan’ın müstehcen mesajlarını okudu! O cümle kan dondurdu: "Kara toprak..."

"BU MESAJLARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY VAR! GERÇEKTEN OKUMAYA UTANIYORUM"

Müge Anlı "Senin bu attığın mesajlarda çok önemli bir şey var. Bu mesajlar gerçekten size tek kelimesini okuyamayacağım kadar şey… Ama diyorsun ki burada… Bir kara topraktan bahsediyor. Yani gerçekten okumaya utanıyorum. Bir kara topraktan bahsediyorsun. 'Ne oluyor yani senle beraber olmayınca kara toprak mı oluyor, ne oluyor? Kara toprak, tükenmiyor, tükenmez' ne demek? İşte bir şey diyor, 'Canım çekti, kara toprak tükenmiyor, tükenmez' hadi onu da okuyayım. Ne demek 'Kara toprak tükenmiyor, tükenmez'?" diye Sinan'a soru sordu.