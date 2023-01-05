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Haberler Galeri 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

Her yıl gelişi heyecanla beklenilen nadide zamanlar olan mübarek üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç ayları ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dini günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:59
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3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

Müslümanlar, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayları, heyecanla bekliyor. İbadetlerin yoğunlaştığı üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı kandil günleri ve bayram tarihleri açıklandı. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

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3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü dualarla idrak edilecek.

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3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

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3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.