3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte?

Her yıl gelişi heyecanla beklenilen nadide zamanlar olan mübarek üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç ayları ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dini günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? İşte cevaplar...