11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişme yaşandı.Konya'da 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç 6 Temmuz tarihinde ortadan kayboldu ve kedisinden bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Bedriye Kılıç kocası Tayfur Kılıç tarafından öldürülüp uçurumdan atıldığı belirlendi. Konya'da yaşanan cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:24
  • 1
  • 17
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, geçtiğimiz yıl 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kayboldu.

  • 2
  • 17
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz'da hem emniyete hem de Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına başvurdu. Ancak talihsiz kadından iz yoktu.

  • 3
  • 17
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

İstanbul'daki programdan dönen ve eşinin kayıp olması ile ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını savunan eşi Tayfur Kılıç, geçtiğimiz 28 Ekim günü Akşehir'de gözaltına alındı.

  • 4
  • 17
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

İfadesinde, eşinin kiraz bahçesinde röportaj verdiği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdükten sonra uçurumdan attığını itiraf eden cani koca tutuklandı.

  • 5
  • 17
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

Cani koca yapılan yargılamada indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bedriye Kılıç'ın ise cesedi halen bulunamadı.