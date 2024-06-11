Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülmüştü! Bedriye Kılıç cinayetinde pavyon detayı

Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişme yaşandı.Konya'da 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç 6 Temmuz tarihinde ortadan kayboldu ve kedisinden bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Bedriye Kılıç kocası Tayfur Kılıç tarafından öldürülüp uçurumdan atıldığı belirlendi. Konya'da yaşanan cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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