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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

Yaz tatiline sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler heyecanlı bir döneme giriyor. Ancak bu heyecanın yanında birçok soru işareti de mevcut. Özellikle e-Okul'un kapanma tarihi, pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler, bu önemli sistemin ne zaman kapanacağını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:52
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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler e-Okul sisteminin kapanış tarihini merak ediyor. MEB tarafından açıklanan takvimine göre, okullar 14 Haziran'da kapanacak. Ancak karnelerini almadan önce öğrenciler, not durumlarını ve diğer eğitim bilgilerini e-Okul üzerinden kontrol etmeye devam edebilecekler. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak ve not girme işlemleri hangi tarihte tamamlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

E-Okul Ne Zaman Kapanacak?

E-Okul sistemi, öğretmenlerin not ve devamsızlık kayıtlarını girmeleri için karne gününden birkaç gün önce kapanacak. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

E-Okul Giriş Nasıl Yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yapmak için "eokul.meb.gov.tr" adresine gidilir. Açılan sayfada "Veli Bilgilendirme Sistemi" seçeneğine tıklanarak e-Devlet'e yönlendirilir. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılabilir.

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

Devamsızlık ve Belge Alma Şartları

Son düzenlemeye göre, başarı puanları ne olursa olsun, 5 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, belirli kriterlere uyan öğrencileri ödüllendirir:

📌Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen,

📌Tüm derslerden başarılı olan,

📌Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'ten aşağı olmayan,

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

Davranış puanı 100 olan öğrencilerden:

📌70,00-84,99 arasındaki öğrenciler teşekkür belgesi,

📌85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,

📌Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrenciler üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.