e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...

Yaz tatiline sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler heyecanlı bir döneme giriyor. Ancak bu heyecanın yanında birçok soru işareti de mevcut. Özellikle e-Okul'un kapanma tarihi, pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler, bu önemli sistemin ne zaman kapanacağını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...