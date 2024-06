Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

📍Her ders için öğrencinin 1., 2. ve varsa 3. yazılı sınav puanları toplanır.

📍Bu puanlar sınav sayısına bölünerek her dersin not ortalaması bulunur.

📍Tüm derslerin not ortalamaları toplanır.

📍Elde edilen toplam, ders sayısına bölünerek dönemin genel not ortalaması hesaplanır.