Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Karne dönemi yaklaştıkça öğrenciler ve veliler, takdir ve teşekkür belgelerinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri akademik performanslarına göre bu belgeleri alabiliyor. Öğretmenlerin e-Okul sistemine işlediği sınav notları, karne döneminde büyük önem taşıyor. Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin derslerdeki başarılarını ödüllendirmek amacıyla veriliyor. Bu belgeleri almak için belirli bir ortalama puan elde etmek gerekiyor. Peki, takdir ve teşekkür belgeleri kaç puanla alınır ve ikinci dönem karnesi nasıl hesaplanır? İşte detaylar...