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Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Karne dönemi yaklaştıkça öğrenciler ve veliler, takdir ve teşekkür belgelerinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri akademik performanslarına göre bu belgeleri alabiliyor. Öğretmenlerin e-Okul sistemine işlediği sınav notları, karne döneminde büyük önem taşıyor. Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin derslerdeki başarılarını ödüllendirmek amacıyla veriliyor. Bu belgeleri almak için belirli bir ortalama puan elde etmek gerekiyor. Peki, takdir ve teşekkür belgeleri kaç puanla alınır ve ikinci dönem karnesi nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:24
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Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

14 Haziran Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler sabah saatlerinde karnelerini alacak. Karne dönemi yaklaşırken, öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte bu belgeleri almanın şartları ve not ortalamasının nasıl hesaplanacağına dair detaylar...

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Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Teşekkür Belgesi Alma Koşulları

📍Dönem puanlarının ağırlıklı ortalamasının 70,00 ile 84,99 arasında olması gerekmektedir.
📍Öğrencinin davranış puanının 100 olması şarttır.

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Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Takdir Belgesi Alma Koşulları

📍Dönem puanlarının ağırlıklı ortalamasının 85,00 ve üzeri olması gerekmektedir.
📍Davranış puanının 100 olması zorunludur.

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Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Üstün Başarı Belgesi

📍Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere verilir.
📍Üstün başarı belgesi alan öğrenciler, okulun iftihar listesine alınır.

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Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...

Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

📍Her ders için öğrencinin 1., 2. ve varsa 3. yazılı sınav puanları toplanır.
📍Bu puanlar sınav sayısına bölünerek her dersin not ortalaması bulunur.
📍Tüm derslerin not ortalamaları toplanır.
📍Elde edilen toplam, ders sayısına bölünerek dönemin genel not ortalaması hesaplanır.