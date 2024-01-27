Lüks araç vurgunu! Oğluna hediye almak istemişti

LÜKS ARAÇ SATIŞI İÇİN EKSPERDE BULUŞTULAR

Sitede gördüğü Porsche marka lüks aracı beğenen Zülal A., satıcıyla irtibat kurdu. Taraflar arasında yapılan pazarlık sonrası 6 milyon 500 liraya aracın satışı için anlaşıldı. Bahçelievler'de bulunan ekspertizde buluşan taraflardan satıcı olduğunu iddia eden ve kendisini Furkan olarak tanıtan kişi gelmedi. Onun yerine belinde silah bulunan ve Furkan adlı kişinin koruması olduğunu söyleyen kişi gelerek işlemleri kendisinin yapacağını söyledi.