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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye'nin gündemine gelen Ahmet Çetin'in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye'nin gündemine gelen Ahmet Çetin'in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ahmet Çetin'den acı haber geldi. 5 gündür aranan 24 yaşındaki Çetin'in, önce eşyalarının olduğu poşet bulundu, ardından cansız bedenine ulaşıldı. Denizin içinde cansız bedeni bulunan genç gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çetin'in ölümünde birçok soru işareti bulunurken son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 11:41
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'den acı haber geldi. Ailesinin gözyaşları içinde aradığı gencin cansız bedeni bulundu. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

DENİZDE BULUNDU

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

BOĞULARAK HAYATINI KAYEBETTİ

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti. Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

EŞYALARINI DERE YATAĞINA ATTI

Şüpheli Murat Karakeleş, emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

AİLE ACI HABER KARŞISINDA YIKILDI

Oğullarının bulunması için tek çare olarak Müge Anlı'ya başvuran Çetin ailesinin acı haber karşısında yıkıldığı öğrenildi.