Müge Anlı ile Tatlı Sert’le Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’in acı ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı

BOĞULARAK HAYATINI KAYEBETTİ

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti. Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

