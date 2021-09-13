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Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone'u delik deşik etti

Merak duygusuna yenik düşen bir kullanıcı, YouTube'da paylaştığı videoyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Kızdırdığı şef bıçağıyla akla gelen her türlü nesneyi delik deşik eden adam hedefine iPhone'u koydu. Sonuçsa herkesi şaşırtacak mahiyetteydi. İşte çılgın adamın kızgın bıçak testinden çarpıcı kareler....

Giriş Tarihi: 13.09.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 01:34
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Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone’u delik deşik etti

Şef bıçağını üç ayrı noktadan kızdıran adam, iPhone'a 'sağlamlık testi' yaptı. Sonuç pek tabii ki felaket oldu.

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Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone’u delik deşik etti

iPhone'u paramparça eden adam, hızını alamamış olacak ki evde ne bulduysa kızgın bıçakla delmeye başladı.

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Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone’u delik deşik etti

İşte o anlar...

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Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone’u delik deşik etti

Merak duygusuyla yola çıkan bir kullanıcı YouTube'da paylaştığı videolarla insanlara da bu duyguyu aşılıyor. Üç bir koldan kızdırdığı şef bıçağıyla aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi hedef alan kullanıcının videoları izlenme rekoru kırıyor.

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Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone’u delik deşik etti

Kah bir kola şişesi, kah bir sabun kalıbı derken, golf topundan çikolataya uzanan geniş bir yelpazede çeşitli nesneleri kızgın bıçakla kesiyor. İşte o kullanıcının hedeflerinden birkaçı...