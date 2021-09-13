13 Eylül 2021, Pazartesi
Kızgın bıçakla sınırları zorladı! iPhone'u delik deşik etti
Merak duygusuna yenik düşen bir kullanıcı, YouTube'da paylaştığı videoyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Kızdırdığı şef bıçağıyla akla gelen her türlü nesneyi delik deşik eden adam hedefine iPhone'u koydu. Sonuçsa herkesi şaşırtacak mahiyetteydi. İşte çılgın adamın kızgın bıçak testinden çarpıcı kareler....
Giriş Tarihi: 13.09.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 01:34
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