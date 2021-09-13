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Haberler Galeri BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. 14 Ağustos aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesini duyuran BİM marketler, bu hafta sürpriz ürünlerin satışa çıkacağını açıkladı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı günü neler gelecek? İşte BİM 14 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:04
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BİM’e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu, müşteriler tarafından merakla araştırılıyor. Güncel kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar, internet üzerinden indirimli ürünler listesini araştırmaya başladı. BİM marketlerin güncel kampanyalarını sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? BİM'e salı günü neler geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM’e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paketler

• 100'lü Maxi = 0,75 TL adet fiyatı
• 82'li Junior = 0,92 TL adet fiyatı
• 70'li XL = 1,08 TL adet fiyatı

Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu

• 60'lı

  • 3
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BİM’e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Bebek Kulak Çubuğu

• 60'lı

Bebek Bakım Örtüsü

• 10'lu

Islak Havlu 3x56

• Pudra kokulu

  • 4
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BİM’e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

Bebek Şampuanı

• 500 ml

Sıvı Sabun

• 300 ml

2'li Lisanslı Bebek Soket Çorap

  • 5
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BİM’e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

2'li Lisanslı Patik Çorap Çocuk

Köpük Sabun

• 400 ml

Vücut Parfümü

• 250 ml

El ve Vücut Kremi

• 50 ml