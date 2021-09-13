BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...

BİM marketlerin salı günü kampanyaları belli oldu. 14 Ağustos aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesini duyuran BİM marketler, bu hafta sürpriz ürünlerin satışa çıkacağını açıkladı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de salı günü neler gelecek? İşte BİM 14 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.09.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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