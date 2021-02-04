BİM'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin 5 Şubat tarihli kampanyaları merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte sürpriz ürünler belli oldu. Haftanın kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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