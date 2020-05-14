Müge Anlı hakkında kimsenin bilmediği gerçek! Müge Anlı meğer...

Müge Anlı ATV ekranlarındaki programıyla 12 yıldır yüzlerce katilin yakalanmasını sağladı. Birçok kayıp ihbarının sonucunda ailelerin yüzünü güldüren araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın özel hayatı merak konusu oldu. Magazin dünyasından uzak sadece iş hayatı ile gündeme gelen Müge Anlı'nın hayranları internette kendisiyle alakalı çıkan bilgileri merakla takip ediyor. Son zamanlarda "Müge Anlı nereli" sorusu yeni gündem oldu. Peki Müge Anlı nereli?