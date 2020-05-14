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Haberler Galeri Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başlanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi yayımlandı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif2in sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nın tarihi araştırılmaya başlandı. 2020 yılında dini günlerin takvimini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Giriş Tarihi: 14.05.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 16:17
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Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zamana denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. Üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayının yavaş yavaş sonlarına gelindi. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

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Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edecek.

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Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

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Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

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Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.