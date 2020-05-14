ANA SAYFA
Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
Diyanet İşleri Başlanlığı tarafından 2020 dini günler takvimi yayımlandı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif2in sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı'nın tarihi araştırılmaya başlandı. 2020 yılında dini günlerin takvimini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 14.05.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 16:17
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15