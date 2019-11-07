BİZE ULAŞIN
Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...
Müge Anlı ATV ekranlarında Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını açıkladı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus Kahraman'ın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasını istedi. Müge Anlı, komşusunun yaptığı açıklamadaki aşure detayından yola çıkılarak yapılan geniş çaplı araştırma sonrasında kararın verildiğini söyledi. Özlem Akusta'nın kaybolması ve teyzesi Gülümser Bulut'un öldürülmesinde şüpheli durumdaki Yunus Kahraman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülümser Bulut cinayeti kapsamında gözlerin çevrildiği Yunus Kahraman hakkında alınan kararı Müge Anlı ATV ekranlarında açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 16:13
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8