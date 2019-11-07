07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

Müge Anlı ATV ekranlarında Gülümser Bulut cinayetinin detaylarını açıkladı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunus Kahraman'ın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasını istedi. Müge Anlı, komşusunun yaptığı açıklamadaki aşure detayından yola çıkılarak yapılan geniş çaplı araştırma sonrasında kararın verildiğini söyledi. Özlem Akusta'nın kaybolması ve teyzesi Gülümser Bulut'un öldürülmesinde şüpheli durumdaki Yunus Kahraman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülümser Bulut cinayeti kapsamında gözlerin çevrildiği Yunus Kahraman hakkında alınan kararı Müge Anlı ATV ekranlarında açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 16:13
  • 1
  • 8
Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

Müge Anlı aylardır devam eden Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki araştırmaların sonunda varılan kararı açıkladı. Son dakika gelişmesini aktaran Müge Anlı, Türkiye'nin gündemine oturan Gülümser Bulut cinayetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı, komşusunun yaptığı açıklamadaki aşure detayından yola çıkılarak yapılan geniş çaplı araştırma sonrasında kararın verildiğini söyledi.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDE 1. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI .

1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, Özlem Akusta ve teyzesi Gülümser Bulut'un cinayetinde de dikkatlerin üzerinde olduğu isimdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki araştırmalar ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonrasında ortaya çıkan detaylarla Yunus Kahraman'ın tutuklanmasına karar verildi. Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki detaylar A Haber'de...

  • 2
  • 8
Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

Müge Anlı, alınan karar sonrası Yunus Kahraman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini de duyurdu. Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülümser Bulut cinayetinin aydınlatılmasının ardından derin bir nefes alanlardan biri de kızı Hatice Hanım oldu.

  • 3
  • 8
Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

YUNUS ÖLDÜRDÜ KIZI HAPİS YATTI

Yunus Kahraman, teyzesi Gülümser Bulut'u öldürmesinin ardından kefenleyerek çekyatın içine koymuştu. Gülümser Bulut'un kızı Hatice'nin yattığı çekyatın altından çıkması sonrası kızı 7 ay hapis yatmıştı.

  • 4
  • 8
Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

TÜM GÖZLER YUNUS KAHRAMAN'DAYDI

1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, idamla yargılanmıştı. 15 yıl hapis yatan Yunus Kahraman, teyzesi Gülümser Bulut'un ölümü sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

  • 5
  • 8
Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Özlem Akusta'nın da son görüldüğü kişinin Yunus Kahraman olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm detaylar sonrasında Yunus Kahraman hakkında karar verildi.