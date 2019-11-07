Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini açıkladı! Tutuklandı...

Müge Anlı aylardır devam eden Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki araştırmaların sonunda varılan kararı açıkladı. Son dakika gelişmesini aktaran Müge Anlı, Türkiye'nin gündemine oturan Gülümser Bulut cinayetinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı, komşusunun yaptığı açıklamadaki aşure detayından yola çıkılarak yapılan geniş çaplı araştırma sonrasında kararın verildiğini söyledi.

GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİNDE 1. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI .

1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, Özlem Akusta ve teyzesi Gülümser Bulut'un cinayetinde de dikkatlerin üzerinde olduğu isimdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki araştırmalar ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonrasında ortaya çıkan detaylarla Yunus Kahraman'ın tutuklanmasına karar verildi. Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki detaylar A Haber'de...