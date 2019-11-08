08 Kasım 2019, Cuma
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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!

Müslümanlar Mevlid Kandili ve Cuma gününün mutluluğunu yaşıyor. İslam aleminin en önemli günlerinden olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günüdür. Yeryüzüne gönderilmiş son peygamber olan Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum gününün Rebiulevvel ayının 11'inci günü olduğu bilinmektedir. Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili her yıl ibadetler ve namazlarla ihya ediliyor. Cuma günü ve Cuma namazı da Müslümanlar için büyük öneme sahip. Allah'ın farz kıldığı Cuma namazı, Müslümanların birlik ve beraberliği için de oldukça kıymetli. İki önemli günü bir arada yaşayan müminler kandil ve Cuma tebriğine başladı. Biz de en güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları galerisini sizler için derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:40
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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!

İslam alemi iki kıymetli günü bir arada yaşamanın heyecanı ile güne başladı. Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlid Kandili dualarla, ibadetlerle, namazlarla ihya edilecek. Cuma hutbesinde de Mevlid Kandili'nin önemine dair bilgiler verilecek. Vatandaşlar Cuma ve Mevlid Kandili mesajlarını yoğun şekilde araştırıyor. Biz de sizler için en güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları galerisini hazırladık. İşte en şık, en güzel Mevlid Kandili ve Cuma mesajları...

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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı Cumalar...

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek oIsun.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)