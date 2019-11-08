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Mevlid Kandili mesajları, Cuma mesajları tek galeride! En güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları!
Müslümanlar Mevlid Kandili ve Cuma gününün mutluluğunu yaşıyor. İslam aleminin en önemli günlerinden olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günüdür. Yeryüzüne gönderilmiş son peygamber olan Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum gününün Rebiulevvel ayının 11'inci günü olduğu bilinmektedir. Peygamber Efendimiz'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili her yıl ibadetler ve namazlarla ihya ediliyor. Cuma günü ve Cuma namazı da Müslümanlar için büyük öneme sahip. Allah'ın farz kıldığı Cuma namazı, Müslümanların birlik ve beraberliği için de oldukça kıymetli. İki önemli günü bir arada yaşayan müminler kandil ve Cuma tebriğine başladı. Biz de en güzel, en şık Mevlid Kandili ve Cuma mesajları galerisini sizler için derledik. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:40
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