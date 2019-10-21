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BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler 25 Ekim kataloğu yine dopdolu! 25 Ekim BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da hesaplı ve uygun ürünleri tüketicilere sunuyor. BİM'de bu hafta, soğuk geçecek kış günleri öncesi ısıtıcı ürünler, meyveler için pres yapabileceğiniz mutfak aletleri, hesaplı mutfak ürünleri bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacak ürünleri müşterilere tanıtıyor. BİM marketlerinin her hafta Cuma günleri satışa çıkardığı aktüel ürünleri merakla takip ediliyor. İşte, sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler 25 Ekim kataloğu!

Giriş Tarihi: 21.10.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 17:52
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BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş seven vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünler barındırıyor. BİM aktüel ürünler listesi hesaplı alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta, yaklaşan soğuk kış günlerine yönelik ürünler dikkat çekiyor. Isıtıcılar ve meyve sıkacakları gibi mutfak aletleri 25 Ekim BİM kataloğunda yer alıyor. İşte, 25 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

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BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633

• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu

• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları

• 6 hız ayarı

• Otomatik dönebilen hazne

• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase

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BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi

• ~80 kg baskı gücüne dayanabilmektedir

• Paslanmaz süzgeç

• Döküm taban

  • 4
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BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

Cook'n Clean Tava

• ~32 cm

• Superglide yapışmaz iç kaplama

• Superglide yapışmaz dış kaplama sayesinde kolay temizlik

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  • 45
BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

Kahve Fincan Seti

• 2 kişilik

• Şık kutuda