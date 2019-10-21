BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler 25 Ekim kataloğu yine dopdolu! 25 Ekim BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da hesaplı ve uygun ürünleri tüketicilere sunuyor. BİM'de bu hafta, soğuk geçecek kış günleri öncesi ısıtıcı ürünler, meyveler için pres yapabileceğiniz mutfak aletleri, hesaplı mutfak ürünleri bulunuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacak ürünleri müşterilere tanıtıyor. BİM marketlerinin her hafta Cuma günleri satışa çıkardığı aktüel ürünleri merakla takip ediliyor. İşte, sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler 25 Ekim kataloğu!