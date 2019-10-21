Diyarbakır’da tarihi değiştirecek keşif

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Asur dönemine ait 3 bin yıllık mühür ortaya çıkarıldı. Buluş hakkında açıklama yapan Kazı Heyeti Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Bulgular Zerzevan Kalesi'nin tarihini bin 200 yıl geriye götürdü. Hem bölgenin hem de Diyarbakır'ın tarihini değiştirdi. Artık Zerzevan'da 3 bin yıllık Asur yerleşiminin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.