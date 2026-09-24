Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu
Ankara'da 2021 yılında 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği iddia ediliyor. Dosyanın kilit isimlerinden Ceyda'nın emniyete verdiği ifadede, Mikail'in aracında kazma ve kürek gördüğünü belirttiği aktarılırken, baba Hacı İpek'in canlı yayındaki açıklamaları da dosyaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin yürütülen araştırmada yeni iddialar gündeme geldi. Genç kızın öldürüldüğü ve cesedinin başka bir yere götürülerek gömüldüğü ileri sürüldü.
Elif Merve'nin annesi Esin Yılmaz, daha önce kızının arkadaşları olduğu belirtilen Mikail, Bahar, Bilge ve Ceyda'nın genç kızları erkeklerle birlikte olma vaadiyle kandırdığını ve "konumculuk" yöntemiyle para aldıklarını iddia etmişti.
Dosyaya ilişkin son günlerde yapılan ihbarlarda ise Elif Merve'nin Mikail tarafından öldürüldüğü, Bilge ve taksici Ersin Solak'ın da olaydan haberdar olduğu öne sürüldü.
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Eylül 2026 tarihli bölümünde, 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin dikkat çeken iddialar ele alındı. Programda Ceyda'nın babasının anlattıkları ve gizli tanık Melisa'nın ifadeleri stüdyoda gerilimi artırdı.
"ÇEKİÇLE, TABANCA KABZASIYLA KAFASINI KIRDILAR"
Canlı yayına katılan Ceyda'nın babası, kızının maruz kaldığını iddia ettiği şiddeti gözyaşları içinde anlattı. Mikail isimli kişinin kızına ve ailesine sistematik şekilde şiddet uyguladığını öne süren baba, "Ömrü hayatımda böyle bir işkence görmedim. Çekiçle, tabanca kabzasıyla kafasını kırdılar. Kendi çocuğunun üstüne araba sürdü, polise şikâyet ettik diye ölüm tehditleri savurdular" ifadelerini kullandı.
GİZLİ TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR: "GRUPTAN AYRILMAK İSTEYENİ ÖLDÜRÜYORLAR"
Programda konuşan gizli tanık Melisa da grupta yoğun bir baskı ve tehdit ortamı bulunduğunu öne sürdü. Melisa, gruptan ayrılmak isteyen kişilerin ölümle tehdit edildiğini ve darbedildiğini iddia etti.
Melisa ayrıca ellerinde şiddet görüntüleri ve ses kayıtları bulunduğunu söyledi.
TAKSİCİ ERSİN NEDEN KAÇIYOR?
Dosyanın dikkat çeken isimlerinden Ersin'in programdaki ifadeleri de tartışma konusu oldu. Ersin'in bazı sorulara "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermesi ve tutuklanmaktan korktuğunu dile getirmesi üzerine kafalarda çeşitli soru işaretleri oluştu.
Programda, Ersin'in olayın gizlenmesinde rolü olup olmadığı ve Elif Merve'nin cansız bedeninin taşınmasına iştirak edip etmediği yönündeki iddialar üzerinde duruldu.