Dosyada adı geçen Bahar'ın annesi de Müge Anlı'ya yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kızının Elif Merve'nin kaybolmasından önce bir arkadaşının vefatı nedeniyle bipolar hastalığına yakalandığını belirten anne, Bahar'ın yaklaşık 9 ay boyunca kendisini eve kapattığını söyledi.

"MÜGE HANIM BU OLAYI AYDINLATACAKTIR"

Kızının bu kişilerle görüşmesini engellemek için onu eve kapattığını anlatan Bahar'ın annesi, "Niye herkes Bahar'ın üstüne yükleniyorlar? Kızımı eve kilitledim bunlarla görüşmesin diye. Ben hep bunlarla uğraştım. Bu öyle bir girdap ki..." dedi.

Kızının olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını savunan anne, "Kızım herhangi bir şeye şahit olsa, bir cinnet anında zaten söylerdi. Daha çiçeği burnunda, gencecik kız. İnanın ki bilmiyor. Müge Hanım bu olayı aydınlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Yayın boyunca Hacı İpek'in torununun emniyete verdiği ifade üzerinde duruldu. İddiaya göre Ceyda, o dönemde Bahar ile birlikte Mikail'in babası Hacı İpek'in yanına giderek, "Baba, başımız belada, bizi kurtarın" diyerek yardım istedi.

"ÇELİŞKİLERLE DOLU KAZMA KÜREK DETAYI"

Ceyda'nın ayrıca polise verdiği ifadede, Mikail'in aracının arka bölümünde kazma ve kürek gördüğünü söylediği aktarıldı. Hacı İpek ise oğluna kazma ve kürek verdiği yönündeki iddiayı yalanladı.