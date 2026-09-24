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Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da 2021 yılında 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği iddia ediliyor. Dosyanın kilit isimlerinden Ceyda'nın emniyete verdiği ifadede, Mikail'in aracında kazma ve kürek gördüğünü belirttiği aktarılırken, baba Hacı İpek'in canlı yayındaki açıklamaları da dosyaya ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 1

Ankara'da 25 Ocak 2021'de 16 yaşındayken kaybolan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin yürütülen araştırmada yeni iddialar gündeme geldi. Genç kızın öldürüldüğü ve cesedinin başka bir yere götürülerek gömüldüğü ileri sürüldü.

Elif Merve'nin annesi Esin Yılmaz, daha önce kızının arkadaşları olduğu belirtilen Mikail, Bahar, Bilge ve Ceyda'nın genç kızları erkeklerle birlikte olma vaadiyle kandırdığını ve "konumculuk" yöntemiyle para aldıklarını iddia etmişti.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 2

Dosyaya ilişkin son günlerde yapılan ihbarlarda ise Elif Merve'nin Mikail tarafından öldürüldüğü, Bilge ve taksici Ersin Solak'ın da olaydan haberdar olduğu öne sürüldü.

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Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 3

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Eylül 2026 tarihli bölümünde, 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin dikkat çeken iddialar ele alındı. Programda Ceyda'nın babasının anlattıkları ve gizli tanık Melisa'nın ifadeleri stüdyoda gerilimi artırdı.

"ÇEKİÇLE, TABANCA KABZASIYLA KAFASINI KIRDILAR"

Canlı yayına katılan Ceyda'nın babası, kızının maruz kaldığını iddia ettiği şiddeti gözyaşları içinde anlattı. Mikail isimli kişinin kızına ve ailesine sistematik şekilde şiddet uyguladığını öne süren baba, "Ömrü hayatımda böyle bir işkence görmedim. Çekiçle, tabanca kabzasıyla kafasını kırdılar. Kendi çocuğunun üstüne araba sürdü, polise şikâyet ettik diye ölüm tehditleri savurdular" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 4

GİZLİ TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR: "GRUPTAN AYRILMAK İSTEYENİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Programda konuşan gizli tanık Melisa da grupta yoğun bir baskı ve tehdit ortamı bulunduğunu öne sürdü. Melisa, gruptan ayrılmak isteyen kişilerin ölümle tehdit edildiğini ve darbedildiğini iddia etti.

Melisa ayrıca ellerinde şiddet görüntüleri ve ses kayıtları bulunduğunu söyledi.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 5

TAKSİCİ ERSİN NEDEN KAÇIYOR?

Dosyanın dikkat çeken isimlerinden Ersin'in programdaki ifadeleri de tartışma konusu oldu. Ersin'in bazı sorulara "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermesi ve tutuklanmaktan korktuğunu dile getirmesi üzerine kafalarda çeşitli soru işaretleri oluştu.

Programda, Ersin'in olayın gizlenmesinde rolü olup olmadığı ve Elif Merve'nin cansız bedeninin taşınmasına iştirak edip etmediği yönündeki iddialar üzerinde duruldu.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 6

BAHAR'IN ANNESİ MÜGE ANLI'YA KONUŞTU: "KIZIM BİPOLAR OLDU"

Dosyada adı geçen Bahar'ın annesi de Müge Anlı'ya yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kızının Elif Merve'nin kaybolmasından önce bir arkadaşının vefatı nedeniyle bipolar hastalığına yakalandığını belirten anne, Bahar'ın yaklaşık 9 ay boyunca kendisini eve kapattığını söyledi.

Bahar'ın annesi, yaşanan olayın üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra Elif Merve'nin ailesinin evlerine geldiğini ifade etti. Elif Merve'nin kaybolduğu gece aynı mekânda eğlendiklerini ancak mekândan ayrı çıktıklarını belirten anne, gruptaki kişilerin sayısının zaman zaman 8-10 kişiye ulaştığını söyledi.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 7

"MÜGE HANIM BU OLAYI AYDINLATACAKTIR"

Kızının bu kişilerle görüşmesini engellemek için onu eve kapattığını anlatan Bahar'ın annesi, "Niye herkes Bahar'ın üstüne yükleniyorlar? Kızımı eve kilitledim bunlarla görüşmesin diye. Ben hep bunlarla uğraştım. Bu öyle bir girdap ki..." dedi.

Kızının olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını savunan anne, "Kızım herhangi bir şeye şahit olsa, bir cinnet anında zaten söylerdi. Daha çiçeği burnunda, gencecik kız. İnanın ki bilmiyor. Müge Hanım bu olayı aydınlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Yayın boyunca Hacı İpek'in torununun emniyete verdiği ifade üzerinde duruldu. İddiaya göre Ceyda, o dönemde Bahar ile birlikte Mikail'in babası Hacı İpek'in yanına giderek, "Baba, başımız belada, bizi kurtarın" diyerek yardım istedi.

"ÇELİŞKİLERLE DOLU KAZMA KÜREK DETAYI"

Ceyda'nın ayrıca polise verdiği ifadede, Mikail'in aracının arka bölümünde kazma ve kürek gördüğünü söylediği aktarıldı. Hacı İpek ise oğluna kazma ve kürek verdiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 8

"CEYDA'NIN ARABASINDA GÖRÜLDÜ" DEDİ

Hacı İpek'in açıklamaları sırasında kazma ve kürek detayı yeniden gündeme geldi. Müge Anlı'nın bu konuya dikkat çekmesinin ardından İpek, söz konusu malzemelerin Ceyda'nın aracında görüldüğünü söyledi.

MÜGE ANLI: "BU İŞİN SONUNA GELİNDİ"

Bu sözler üzerine Anlı, dosyada artık daha net konuşulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, artık net net konuşalım. Bu işin sonuna gelindi. Suçu olan cezasını çeksin. Benim tek amacım, 16 yaşındaki çocuğun mezarlığı olsun."

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 9

ARACI TEMİZLEYİP SATTILAR

Öte yandan, söz konusu aracın daha sonra olayın izlerini yok etmek amacıyla yıkatılıp temizletildiği ve 2022-2023 yılları arasında elden çıkarılarak satıldığı iddia edildi.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 10

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Dünkü yayına telefonla bağlanarak "Elif Merve Yılmaz'ın öldürüldüğünü biliyorum" diyen Melisa, bugün stüdyoya gelmişti. Melisa, Elif Merve'nin kaybolduğu dönemde yaşananları ve çevresinden duyduğunu öne sürdüğü iddiaları anlatmıştı.

Müge Anlı’da Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni perde! Mağdur aileler konuştu 11

Melisa, Mikail'in bazı kızlara kötü davrandığını, onları darbettiğini ve özellikle para getiren kişilere karşı şiddet uyguladığını iddia etmişti. Ayrıca bir arkadaşından, Elif Merve'nin Mikail tarafından bir bahçede öldürüldüğünü duyduğunu öne sürmüştü.

Hacı İpek ise bu iddiaya tepki göstererek söz konusu bahçenin Mikail'e ait olduğunun kesin olmadığını söylemişti.

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