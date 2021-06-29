Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Dev piton yılanı ile yavrularını korumaya çalışan komodo ejderinin yaşam mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya yaklaşan pitona bir anda saldırdı. Komodo ejderinin hamlesini beklemeyen yılan daha sonra tekrar yuvaya girdi. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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