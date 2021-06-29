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Haberler Galeri Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Dev piton yılanı ile yavrularını korumaya çalışan komodo ejderinin yaşam mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı. Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya yaklaşan pitona bir anda saldırdı. Komodo ejderinin hamlesini beklemeyen yılan daha sonra tekrar yuvaya girdi. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 11:17
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Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.

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Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.

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Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.

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Dev piton ile yumurtalarını koruyan komodo ejderinin yaşam mücadelesi! Saniye saniye görüntülendi

İkilinin yaşam mücadelesi ise saniye saniye görüntülendi.