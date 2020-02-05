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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...
Türkiye'nin dikkatini çeken dolandırıcılık olay Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sihirbaz gösterisi yapıldı. Onlarca kişinin altın bulacakları vadiyle dolandırıldığı Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı. Bazı isimler aynı zamanda evlenmek için kadınlarla da tanıştırılmıştı. Arsalar, otomobiller, traktörler satıldı, tüm paralar dolandırıcı çeteye verildi; daha fazla altın ve evlenmek için. Müge Anlı şikayetçi olunan şebekenin peşine düşerken şu soruyu yöneltti, "Bunlara karşılık ne vereceğini söyledi?" Konuklardan Musa Cihangir, "300 kg altın" sözleriyle cevap verdi.
Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 16:34
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