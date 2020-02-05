Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Dün yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in yaşadıklarını anlatması üzerine yayına onlarca kişi katılarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini öne sürmüşlerdi. Dolandırıcı olduğu söylenen kişinin ise insanlara büyü yaparak bidon dolusu altın vereceğine inandırması akıllara hemen Palu ailesi vakasını getirirken iddiaya göre İhsan Çapar isimli dolandırıcının define ve daha farklı birçok vaat ile onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı da ortaya çıkmış oldu.