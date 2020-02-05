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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Türkiye'nin dikkatini çeken dolandırıcılık olay Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sihirbaz gösterisi yapıldı. Onlarca kişinin altın bulacakları vadiyle dolandırıldığı Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı. Bazı isimler aynı zamanda evlenmek için kadınlarla da tanıştırılmıştı. Arsalar, otomobiller, traktörler satıldı, tüm paralar dolandırıcı çeteye verildi; daha fazla altın ve evlenmek için. Müge Anlı şikayetçi olunan şebekenin peşine düşerken şu soruyu yöneltti, "Bunlara karşılık ne vereceğini söyledi?" Konuklardan Musa Cihangir, "300 kg altın" sözleriyle cevap verdi.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 16:34
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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan dolandırıcılık olayı Türkiye'yi şoke etti. Bazı isimler aynı zamanda evlenmek için kadınlarla da tanıştırılmıştı. Arsalar, otomobiller, traktörler satıldı, tüm paralar dolandırıcı çeteye verildi; daha fazla altın ve evlenmek için.

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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Müge Anlı şikayetçi olunan şebekenin peşine düşerken şu soruyu yöneltti, "Bunlara karşılık ne vereceğini söyledi?" Konuklardan Musa Cihangir, "300 kg altın" sözleriyle cevap verdi.

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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Dün yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in yaşadıklarını anlatması üzerine yayına onlarca kişi katılarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini öne sürmüşlerdi. Dolandırıcı olduğu söylenen kişinin ise insanlara büyü yaparak bidon dolusu altın vereceğine inandırması akıllara hemen Palu ailesi vakasını getirirken iddiaya göre İhsan Çapar isimli dolandırıcının define ve daha farklı birçok vaat ile onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı da ortaya çıkmış oldu.

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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Bugün canlı yayına ise İhsan Çapar tarafından dolandırıldığını söyleyen beş kişi daha katıldı ve başlarından geçen olayları anlattı. İşte Canlı yayında yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı programından gelen son dakika haberinin tüm detayları…

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Müge Anlı canlı yayınında sihirbaz gösterisi! 3 milyon TL'lik vurgun işte böyle yapıldı! Müge Anlı...

Aynı zamanda programa telefon ile onlarca kişi bağlanarak aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti ve bugün ise canlı yayındalardı. İhsan Çapar'ın boş bidonları büyü yaparak altın altın doldurduğuna inandırdığı kişilerden yüz binlerce lira para aldığı ortaya çıktı

İŞTE CANLI YAYINDAKİ SİHİRBAZ GÖSTERİSİ