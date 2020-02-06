Mide bulandıran görüntüler! Döner baskınında çıkanlar şoke etti!

Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.