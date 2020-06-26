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Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Sinop yangınıyla ilgili iddialar sonrası taraflar arasında olay çıktı!

Müge Anlı'da araştırılan Sinop'taki akılalmaz yangınla ilgili iddialar stüdyoyu karıştırdı. 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken, olay sırasında evde bulunan 3 kişi ortadan kayboldu. Yangın sonrası yapılan incelemede 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanmazken ortaya atılan iddialar taraflı karşı karşıya getirdi. Cevapsız kalan sorular nedeniyle gözler Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'ya çevrilirken Satılmış Bey ve Şenay Hanım'ın sözleri taraflar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. İşte 26 Haziran Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 17:48
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Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Sinop yangınıyla ilgili iddialar sonrası taraflar arasında olay çıktı!

Müge Anlı'da bir süredir araştırılan akılalmaz Sinop yangınıyla ilgili iddialar canlı yayında ortalığı karıştırdı. Geçmişte işlenen cinayetler ve muhtarlık seçimi nedeniyle yaşanan kavgalar nedeniyle cinayete kurban gittiği düşünülen 3 kişiyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Sinop yangınıyla ilgili iddialar sonrası taraflar arasında olay çıktı!

Karşılıklı olarak birbirini suçlayan tarafların iddiaları sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı. Sinop yangını hakkında konuşan taraflardan Satılmış Bey 'in "Yangın sonrası köye gittiğimde Nurten ve Erdal'ın arasının bozuk olduğunu öğrendim. Yangın çıkmasaydı boşanacaklardı." demesi üzerine, yangında kaybolan ve yangın çıktığında 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya gerildi.

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Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Sinop yangınıyla ilgili iddialar sonrası taraflar arasında olay çıktı!

İddialar sonrası sinirlenen ve bir anda ayağa kalkan Erdal Özkaya ile Satılmış Bey arasında gerginlik yaşandığı sırada kayıp Nurten Özkaya'nın kardeşi Eda Hanım da aynı cümleyi kurunca Erdal Bey bu kez Eda Hanım ile tartışmaya girdi. Güvenlik görevlilerinin devreye girmesi ile ortalık yatıştırılmaya çalışılırken Şaban Bey'in araya girmesiyle kavga daha da alevlendi.

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Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Sinop yangınıyla ilgili iddialar sonrası taraflar arasında olay çıktı!

Nurten'in kuzeni olan Şenay Hanım'ın, "Nurten Erdal ile evliliğinde mutlu değildi. Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Yani aslında muhtarlıkla da alakası var. Çünkü aileden gelen bir kin var. Öncesinde içlerinde besledikleri kin, nefret, mühür davası eşine kadar yansımış. Bu olay zaten seçimden sonra oluyor, çok dikkatinizi çekerim. Burada organize bir durum var. Hem Almanya mevzusu hem de muhtarlık mevzusu. Şaban Bey'de bu kuyruk acısı olduğu sürece daha çok evler yanar" demesi üzerine bu kez Şaban Bey ayağa kalktı ve stüdyoda tansiyon yeniden yükseldi.

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Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Sinop yangınıyla ilgili iddialar sonrası taraflar arasında olay çıktı!

SİNOP YANGINI OLAYI NEDİR?

Sinop'ta esrarengiz şekilde çıkan yangında kayıp 3 kişiye ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Erdal Özkaya Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek yangında kaybolan eşi, çocuğu ve anneannesini aramaya başladı. Ancak konuyla ilgili görüşülen kişilerin ortaya attığı iddialar olayı işin içinden çıkılmaz bir boyuta getirdi.