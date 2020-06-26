Nurten'in kuzeni olan Şenay Hanım'ın, "Nurten Erdal ile evliliğinde mutlu değildi. Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Yani aslında muhtarlıkla da alakası var. Çünkü aileden gelen bir kin var. Öncesinde içlerinde besledikleri kin, nefret, mühür davası eşine kadar yansımış. Bu olay zaten seçimden sonra oluyor, çok dikkatinizi çekerim. Burada organize bir durum var. Hem Almanya mevzusu hem de muhtarlık mevzusu. Şaban Bey'de bu kuyruk acısı olduğu sürece daha çok evler yanar" demesi üzerine bu kez Şaban Bey ayağa kalktı ve stüdyoda tansiyon yeniden yükseldi.