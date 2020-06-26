ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

ŞOK 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK marketlerde Xiaomi Elektrikli Scooter, Xiaomi 10.000 Mah Powerbank, kadın terlik, çay bardağı seti, kek fanusu gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu. Markete uğramadan önce ŞOK kampanyalarından haberdar olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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