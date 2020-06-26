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Haberler Galeri ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

ŞOK 27 Haziran aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. ŞOK marketlerde Xiaomi Elektrikli Scooter, Xiaomi 10.000 Mah Powerbank, kadın terlik, çay bardağı seti, kek fanusu gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu. Markete uğramadan önce ŞOK kampanyalarından haberdar olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK hafta sonu indirimleri neler? İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 17:55
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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Hafta sonu kampanyaları için araştırmalarını sürdüren ŞOK müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Teknoloji ve züccaciye ürünlerinin yer aldığı ŞOK kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Elektrikli Scooter yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu indirimlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK hafta sonu indirimleri neler? ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte ŞOK 27 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

Xiaomi Elektrikli Scooter

• IP54Suya dayanıklılık sertifikası
• Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık
• 4 mt fren Mesafesi
• Yaklaşık 5 saat şarj süresiï 18650 mAh pil
• eABS fren
• Maksimum 100 kgyük taşıyabilme
• 25 km/s Azami hız
• Kaymaz Kol Başlıkları
• Kontrollü Hızlanma
• Pil Ömrü Görüntüleme
• Tasarruf Modu
• Ultra Parlak Ön Far
• Arka Fren Lambası
• Çift Fren Sistemi
• Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

Xiaomi 10.000 Mah Powerbank

• İki yönlü hızlı şarj
• Led gösterge ışığı
• Lityum polimer piller

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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

Kadın Terlik Çeşitleri

• 36 - 40 Numara aralığında

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ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!

Siyah Desenli Yuvarlak Tepsi

• 35 cm