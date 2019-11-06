Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

Nalan Şimşek öldü mü? sorusunun cevabını arayan Müge Anlı, küçük çocuğun ifadesindeki yeri buldu. Müge Anlı, tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Nalan Şimşek olayının detaylarını ATV ekranlarındaki canlı yayında açıklamaya devam ediyor. "Askerler gördüm. Duvarları çatlak ve gri olan bir yerdi" diyen Nalan Şimşek'in küçük oğlunun bahsettiği yer bulundu. Müge Anlı gündeme oturan Nalan Şimşek olayının yeni detaylarını aktardı. İşte o görüntüleri...