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Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

Nalan Şimşek öldü mü? sorusunun cevabını arayan Müge Anlı, küçük çocuğun ifadesindeki yeri buldu. Müge Anlı, tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Nalan Şimşek olayının detaylarını ATV ekranlarındaki canlı yayında açıklamaya devam ediyor. "Askerler gördüm. Duvarları çatlak ve gri olan bir yerdi" diyen Nalan Şimşek'in küçük oğlunun bahsettiği yer bulundu. Müge Anlı gündeme oturan Nalan Şimşek olayının yeni detaylarını aktardı. İşte o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 14:15
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Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

6 Kasım'da ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadelerinde bahsettiği yerin bulunduğu açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında söz konusu bölge gösterildi.

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Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

Müge Anlı, askeri bölge olduğu için çevresel olarak net gösterilemeyeceğini belirterek görüntüleri yayınladı.

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Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

Nalan Şimşek'in küçük oğlu, "Askerler görmüştüm. Duvarlar gri ve çatlaktı. Ama arabayı orada bırakıp daha uzak bir yere gömdük. Oraya değil" demişti.

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Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

ATV ekranlarında önce gündüz ve sonra akşam çekilen görüntüler yayınlandı. Küçük çocuğun zannettiği gibi duvarların çatlak olarak algılanması gayet normal.

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Müge Anlı canlı yayınında Nalan Şimşek'in oğlunun söylediği yer gösterildi

Nalan Şimşek'in öldürülüp gömüldüğü düşünülen ormanlık alan.