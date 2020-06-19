Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında bir hasret daha son buldu. 20 yıl önce yeni doğan bebeğini Mustafa Yıldız aracılığıyla evlatlık verdiğini açıklayan baba Apil Yılmaz, Özlem adında olan kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dünkü canlı yayında kızına çağrı yapan Yılmaz'ın kızı bir saat sonra bulunmuş ve baba kızın canlı yayındaki telefon konuşması herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Bugünkü canlı yayında 20 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelen baba kız 'sarılma brandası' sayesinde ilk kez kucaklaştı.