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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında bir hasret daha son buldu. 20 yıl önce yeni doğan bebeğini Mustafa Yıldız aracılığıyla evlatlık verdiğini açıklayan baba Apil Yılmaz, Özlem adında olan kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dünkü canlı yayında kızına çağrı yapan Yılmaz'ın kızı bir saat sonra bulunmuş ve baba kızın canlı yayındaki telefon konuşması herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Bugünkü canlı yayında 20 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelen baba kız 'sarılma brandası' sayesinde ilk kez kucaklaştı.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 13:57
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Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Müge Anlı'da göz yaşartan kavuşma! Konya'da yaşayan Apil Aşır, 20 yıl önce henüz bir haftalıkken Adana'da yaşayan bir aileye evlatlık olarak verdiği kızını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Canlı yayına katılan Apil Aşır, eşi Dürdane Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak durumunda kaldıklarını ve bu nedenle 2000 yılında doğan bebeğini Mustafa Yıldız aracılığıyla Adana Seyhan Yeşilevler semtinde yaşayan Fatma- Reşat çiftine evlatlık verdiğini söyledi. Apil Bey evlatlık verilen kızının isminin değiştirilip Özlem olduğunu belirtti.

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Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Dünkü canlı yayında Apil Aşır'ın yaptığı çağrı bir saat sonra karşılık buldu. Özlem canlı yayına telefonla bağlanarak babası ve ablalarıyla görüşmek istediğini belirtti.

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Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Baba kızın telefon konuşması izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, genç kız gireceği üniversite sınavı sonrasında biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmayı düşündüğünü söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında ‘mesafeli’ kavuşma! Apil Yılmaz 20 yıl sonra kızıyla kucaklaştı

Müge Anlı'nın 19 Haziran Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ise Özlem, babası ve ablalarıyla stüdyoda kavuştu. Apil Bey ve kızı Özlem Gedik ile 'sarılma brandası' sayesinde kucaklaştı.