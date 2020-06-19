19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli'nin ardında, ölümünden yarım saat önce eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında çekilen son fotoğrafı ve mutlu anlarına dair görüntüleri kaldı. Pınar Çevli, "Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken bile herkesi uyardı. 'Bu virüse kendinizi öldürtmeyin, maskenizi takın, evde kalın' diye haykırdı. Maskesi çenesi altında gezenlere müthiş öfkeleniyorum. Bu işin şakası yok, sevdiğiniz birini nefes almak için çırpınırken görmek çok çok acı" dedi.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 14:02
  • 1
  • 29
Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

Hastaları ve sosyal medyadaki takipçileri tarafından çok sevilen doktorlardan biriydi Dr. Salih Cenap Çevli. Koronavirüs salgının Wuhan'da başladığı günden itibaren Twitter hesabı üzerinden binlerce takipçisini uyarmaya başladı; daha salgın Türkiye'ye gelmeden maske, mesafe ve hijyen gibi kişisel önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğinden bahsetti sürekli.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

Salgından önce ailesiyle evde kalmaya, gerekmedikçe sosyal alanlarda bulunmamaya dikkat etti; hastanede de maskesiz, gözlüksüz, eldivensiz asla çalışmadı. 10 yıl önce büyük bir aşkla evlendiği eşi Pınar Çevli'ye (34) 'Bu virüs beni bulursa indirir' diyordu. Çünkü hem kalp damarlarında stent vardı hem de akciğerlerinde alerjik bir rahatsızlık taşıyordu.

  • 3
  • 29
Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

Genel cerrahi ve anatomi uzmanlığı bulunan, tıp ile elektroniği birleştirdiği icatlarıyla dikkat çeken ve 33 yıldan fazla askeri hekim olarak çalışıp helikopterde bile kurşun çıkarma ameliyatı yapan Opr. Dr. Çevli, Mayıs ayı başlarında Koronavirüs nedeniyle rahatsızlandı. Hastanedeki 20 günlük yaşam mücadelesinin neredeyse her anında insanları uyarmak için kendini çektiği videolarla çağrı yaptı.

  • 4
  • 29
Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

"Gereksiz yere dışarı çıkmayın, maskesiz dolaşmayın, burası sandığınız gibi değil. Bu virüse kendinizi öldürtmeyin" diye vatandaşlara adeta yalvaran talihsiz doktor, ne yazık ki 27 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Geriye, ölümünden yarım saat önce eşi Pınar Çevli ile yaptığı görüntülü görüşmedeki o son bakışı kaldı. Pınar Çevli, o fotoğrafın ardındaki hikayeyi anlattı.

  • 5
  • 29
Koronavirüse yenik düşen Uzman Dr. Salih Cenap Çevli’nin son bakışını eşi anlattı

"BEGONVİLE ŞARKISI İLE BENİMLE VEDALAŞMIŞ ASLINDA"

2012 yılında tiroit şikayetiyle doktor ararken, tesadüfen gittiği Dr. Salih Cenap Çevli ile tanışmalarının aslında muayene sırasında gerçekleştiğini anlatan Pınar Çevli, şunları söyledi:

"Tiroit şikayetim için gitmiştim. İğne biyopsisi yaptı. Sonuçlar çıkana dek muayene ve tetkikler için birkaç kez doktor-hasta olarak görüştük sadece. Daha sonra tedavim bitti. Bir gün tesadüfen başka bir şey için hastaneye gittiğimde beni kahve içmeye davet etti ve bu davet 6 ay sonra evlilikle noktalandı. İkimizin de ikinci evliliği idi. İlk eşimden olan Sude ve Arda'yı da kendi çocukları gibi, müthiş bir baba şefkati ile büyüttü. Evlendikten bir yıl sonra da oğlumuz Yiğit dünyaya geldi. O çok güzel bir adamdı.