Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu belirten Melike Özmen, eşinin yeni sevgilisi ile karşı karşıya geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen'in eşi karaciğeri alarak hayata tutunduğunu da itiraf etti. Eşi ile boşanmak istediğini yeni sevgilisinin 4 aylık hamile olduğunu söyleyen kişi, Müge Anlı canlı yayınında Melike Özmen ile karşı karşıya geldi. Müge Anlı'nın da tepkisini gösterdiği Ekrem Özmen'in 20 yaşındaki hamile sevgilisi tüm olayları bildiğini söyledi.