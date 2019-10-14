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Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu belirten Melike Özmen, eşinin yeni sevgilisi ile karşı karşıya geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen'in eşi karaciğeri alarak hayata tutunduğunu da itiraf etti. Eşi ile boşanmak istediğini yeni sevgilisinin 4 aylık hamile olduğunu söyleyen kişi, Müge Anlı canlı yayınında Melike Özmen ile karşı karşıya geldi. Müge Anlı'nın da tepkisini gösterdiği Ekrem Özmen'in 20 yaşındaki hamile sevgilisi tüm olayları bildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:48
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Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu belirten Melike Özmen, eşinin yeni sevgilisi ile karşı karşıya geldi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen'in eşi karaciğeri alarak hayata tutunduğunu da itiraf etti. Eşi ile boşanmak istediğini yeni sevgilisinin 4 aylık hamile olduğunu söyleyen kişi, Müge Anlı canlı yayınında Melike Özmen ile karşı karşıya geldi. Müge Anlı'nın da tepkisini gösterdiği Ekrem Özmen'in 20 yaşındaki hamile sevgilisi tüm olayları bildiğini söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

İŞTE TÜM GERÇEKLER

Müge Anlı ATV ekranlarındaki programında ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. 2006 yılında internetten tanıştığı eşiyle kaçarak evlenen Melike Özmen'in yaşadıkları Türkiye'yi şoke etti. 12 yıllık eşi tarafından evinden kovulduğunu söyleyen Melike Özmen, "Hastalandığında karaciğerimi vermişti. Geri istiyorum." dedi.

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Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

Müge Anlı canlı yayına çıkan Melike Özmen, karaciğerini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve evden kovulduğunu söyledi. Melike Özmen'in şikayetçi olduğu eşi Ekrem Özmen ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı.

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Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

Canlı yayına bağlanan eşi Ekrem Özmen Melike Özmen iddiaları doğrularken Ekrem Özmen'in daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan ve hırsızlıktan davasının olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı canlı yayınında karaciğerini aldığı eşiyle kavga etmişti! Gözler o ailede

CANLI YAYINDA BÜYÜK TARTIŞMA

12 yıllık eşine karaciğerini veren Melike Özmen, Müge Anlı'ya katılmış, canlı yayında eşinin iyileştikten sonra kendisini aldattığını söylemişti. Özmen, hem karaciğerini verdiği hem de aldatıldığını söyleyerek, eşinden intikam almak istediğini ifade etmişti.