Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Jennifer, bundan 11 yıl önce kulaklarını deldirdi ve piercing taktırdı. Ancak kısa süre sonra kulağında yumrular oluşmaya başladı. Kısa sürede gittikçe büyüyen yumrular, Jennifer'de baş ağrılarına neden olacak kadar da ağırlaştı. Jennifer, piercing uğruna az kalsın kulağından oluyordu. İşte genç kadının hayatını kabusa çeviren yumrular ve dehşet veren hikayesi...