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Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Jennifer, bundan 11 yıl önce kulaklarını deldirdi ve piercing taktırdı. Ancak kısa süre sonra kulağında yumrular oluşmaya başladı. Kısa sürede gittikçe büyüyen yumrular, Jennifer'de baş ağrılarına neden olacak kadar da ağırlaştı. Jennifer, piercing uğruna az kalsın kulağından oluyordu. İşte genç kadının hayatını kabusa çeviren yumrular ve dehşet veren hikayesi...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 20:23
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Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Jennifer, bundan 11 yıl önce kulaklarını deldirdi ve piercing taktırdı.

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Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

Ancak kısa süre sonra kulağında yumrular oluşmaya başladı.

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Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

Kısa sürede gittikçe büyüyen yumrular, Jennifer'de baş ağrılarına neden olacak kadar da ağırlaştı.

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Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

Jennifer, kulaklarınadki yumruların daha da büyüyeceğinden endişe etmeye başladı.

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Güzellik uğruna kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; son 11 yılını bu şekilde geçiren Jennifer, doktor doktor gezerek kendisini bu tuhaf yumrulardan kurtaracak bir hekim aradı.