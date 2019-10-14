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Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi

Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' olarak tanıdı yıllarca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka olsa da bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı. Eşiyle ayrılacakları iddialarının ortaya çıkmasının ardından öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:16
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Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi

Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.

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Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi

HERKES ONUNLA DALGA GEÇTİ!

Çiftin uyumsuzluğunu dile getirenler onları dalga konusu haline getirdiler. Bu fotoğrafların altına pek çok insan en iyimser haliyle kilolu ve çirkin gelin şeklinde yorumlarda bulundular. Onun bu hassas konusu yıllar boyunca sosyal medyada dalga konusu haline getirildi.

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Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi

İLK ÖNCE YORUMLARI ÖNEMSEMEDİLER

İç güzelliğe önem veren çift bir süre sonra tabi ki gelen yorumları umursamamaya hatta kendileri de gülmeye başladı. Kilolu halinin fotoğraflarını yükleyen kadın herkese bir hayat dersi vermek istiyordu.

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Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi

KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER

Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.

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Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi

İŞTE O GELİNİN SON HALİ

Şimdiler bir çocuk annesi olan genç kadın, sıkı diyetler yaptı, ameliyat geçirdi. Saçlarını değiştirdi, dişlerini yaptırdı, egzersizlerini arttırdı.