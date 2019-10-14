Dünyanın en çirkin geliniydi! Değişimi şaşkına çevirdi
Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' olarak tanıdı yıllarca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka olsa da bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı. Eşiyle ayrılacakları iddialarının ortaya çıkmasının ardından öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:16