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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen dolandırıcılık olayı herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayına katılan Arzu Salman, 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanışıp sevgili olduğu İsa isimli adama, 623 bin lirasını kaptırdığını açıkladı. İlişkileri sırasında adamın evli olduğunu öğrenen Arzu Salman'ın başına gelenler Müge Anlı ve izleyicileri şaşkına uğrattı. İşte 15 Nisan Perşembe Müge Anlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:59
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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir dolandırıcılık olayı ele alındı. Arzu Salman'ın başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

41 yaşındaki Arzu Salman, kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisiyle 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı İsa isimli kişiyle ilişki yaşamaya başladı.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

Bir süre sonra sevgilisinin kendisinden maddi yardım talep ettiğini söyleyen Salman, İsa'nın ben kızımın yanına gideceğim ama param yok demesi üzerine kendisinden para istediğini, sonradan da vergi borçlarını da ödeme olayı olduğunu, yavaş yavaş para yolladığını dile getirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

Çeşitli bahanelerle verdiği toplam paranın 623 bin TL'ye ulaştığını belirten mağdur kadın sırf sevgilisinin elindeki evi satıp kendi parasını ödemesi için para verdiğini dile getirdi.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

Bir süre sonra verdiği paralardan rahatsız olmaya başlayan Salman, verdiği paraları geri almak istedi. Bu süreçte erkek arkadaşından şüphelenen kardeşinin İsa Bey'i kontrol ettiğini, orada İsa Bey'in evli olduğunu öğrendiğini, sevgilisine sorduğunu ama kabul etmediğini sonradan sevgilisinin eşine ulaştığını, ondan sonra da olayların koptuğunu, İsa Bey'in kendisinden uzaklaştığını ileri sürdü.