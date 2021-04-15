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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen dolandırıcılık olayı herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayına katılan Arzu Salman, 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanışıp sevgili olduğu İsa isimli adama, 623 bin lirasını kaptırdığını açıkladı. İlişkileri sırasında adamın evli olduğunu öğrenen Arzu Salman'ın başına gelenler Müge Anlı ve izleyicileri şaşkına uğrattı. İşte 15 Nisan Perşembe Müge Anlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:59
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