Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz olay! Sosyal medyadan tanıştı servetini kaptırdı!

Bir süre sonra sevgilisinin kendisinden maddi yardım talep ettiğini söyleyen Salman, İsa'nın ben kızımın yanına gideceğim ama param yok demesi üzerine kendisinden para istediğini, sonradan da vergi borçlarını da ödeme olayı olduğunu, yavaş yavaş para yolladığını dile getirdi.