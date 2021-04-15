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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer alan önemli bir aydır. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Peki, Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:34
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