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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer alan önemli bir aydır. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Peki, Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:34
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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?

Kadir Gecesi ne zaman? Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde yer alan önemli bir gecedir. Kur'an-ı öğrenme ve Rasûlüllah'ı tanıma, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi neden önemlidir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İslam alemi, rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmann sevinci ve Kadir Gecesi'ni ihya edecek olmanın kazanç ve mutluluğu içerisindeler. Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edecek.

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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

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Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?

KADİR GECESİ NEDEN MÜBAREKTİR?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.