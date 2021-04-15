Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil

İstanbul Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçtı, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.