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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil

Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil

İstanbul Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçtı, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:18
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Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil
İstanbul Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil
Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Kadınların hal ve tavırları şaşkınlık yarattı.
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Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil
Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçtı, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.
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Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil
Maltepe'de bulunan villada gece saatlerinde parti yapıldığı haberini alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.
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Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil
Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti. Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayan çoğu kişinin yüzüne kar maskesi de taktığı görüldü.