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Son dakika | İstanbul'da büyük rezalet! Kar maskeli korona partisi! Virüs zerre umurlarında değil
İstanbul Maltepe'de sabaha karşı parti verilen villaya polis baskın yaptı. Partiye katılan 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Partiye katılanlar villadan ayrılırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kadınlardan biri görüntülendiğini fark edince koşarak kaçtı, yüzüne kar maskesi takan bir diğer kadın ise kameralara el hareketi yaptı.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:18
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