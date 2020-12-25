Antalya'da yürek yakan anlar! İntihar önlemek isterken iki gencin ölümüne sebep olacaktı

YARALI GENÇLER, BİRBİRLERİNE SESLENDİ

Kazanın ardından yolun kapanması ve oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle 112 Acil Servis ekibi, bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Kaza yerine ulaşan ilk sağlık ekibi, ters yönden gelerek yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Mustafa Levent Savar, ambulansa alınırken, diğer yaralı da yolun tamamen kapanması ve sağlık ekibinin trafiğin ortasında kalması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı. İlk gelen sağlık ekibi, bir taraftan ambulanstaki diğer taraftan yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. Kazanın ardından yaralanan 2 genç, diğerinin yaşadığından emin olmak için sürekli birbirlerine seslendi.