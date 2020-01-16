Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta işlenen evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı giderek arttı. Müge Anlı programına gelerek canlı yayında nasıl dolandırıldıklarını anlatan mağdurların ardından programa çok sayıda ihbar geldi. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında olayla ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ülkenin her yerinden gelen mağdurların anlattıkları Fas'tan yüzlerce sahte gelinin getirildiğini ortaya çıkardı. Programda anlatılanları ihbar kabul eden Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sahte evlilik dolandırıcılığıyla ilgili harekete geçti. Çete lideri olduğu öne sürülen Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alındı. İşte 16 Ocak 2020 Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...