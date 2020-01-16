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Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta işlenen evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı giderek arttı. Müge Anlı programına gelerek canlı yayında nasıl dolandırıldıklarını anlatan mağdurların ardından programa çok sayıda ihbar geldi. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında olayla ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ülkenin her yerinden gelen mağdurların anlattıkları Fas'tan yüzlerce sahte gelinin getirildiğini ortaya çıkardı. Programda anlatılanları ihbar kabul eden Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sahte evlilik dolandırıcılığıyla ilgili harekete geçti. Çete lideri olduğu öne sürülen Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alındı. İşte 16 Ocak 2020 Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 14:07
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Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta işlenmeye başlanan evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı giderek arttı. Canlı yayında mağdurların sayısı giderek artarken Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı programda anlatılanları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Evlilik vaadiyle insanların duygularıyla oynayan ve onları binlerce lira dolandıran kişiler tek tek gözaltına alındı. İşte, Müge Anlı son bölümünden detaylar...

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Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

Müge Anlı canlı yayınına katılan Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan dolandırıcılık çetesi nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadılar.

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Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen yüzlerce kadını kandırdıkları vatandaşlarla para karşılığı evlendirdikleri ortaya çıktı.

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Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

60 BİN LİRA DOLANDIRILDI!

Bursa'da yaşayan 61 yaşındaki İsmail Aksu, 61 yaşındaki Eda isimli bir kadın ile tanıştığını ve tüm estetik masraflarını ödediğini ardından da kaçtığını söyledi. İsmail Aksu evlilik vaadiyle 60 bin TL dolandırıldı.

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Müge Anlı canlı yayınında evlilik dolandırıcılığını itiraf etmişti! Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına

EVLENECEĞİ KADININ YÜZÜNÜ GÖRMEDEN 20 BİN LİRASI GİTTİ!

Hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şaşkına çeviren bir diğer olay da Enver Bey'in başına geldi. Ankara'da yaşayan Enver Bey, Gaziantep'te bir kadınla evlenmek için 20 bin lira para verdiğini ama kadının yüzünü görmediğini söyledi. Dolandırılan vatandaş "Ekmek alacak param yok" diyerek mağduriyetini dile getirdi.