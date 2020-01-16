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Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...

Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor? Dünyanın dört bir yanında bulunan orduların, askerine verdikleri kanlı ve ölümcül eğitimler tek tek görüntülendi.Her biri adeta ölüme meydan okurcasına verilen eğitimde, bazen istenmeyen kayıplar da meydana gelebiliyor. Peki askerine en etkili eğitimi veren ülke hangisi? Türk ordusu askerine hangi eğitimi veriyor? İşte ülke ülke askeri eğitimleri...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 15:24
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Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...

Eğitim değil sanki Çin işkencesi

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Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...

Asker eğitimi her ülke için hassastır, ama bazı ülkeler bunu daha zorlu bir hale getiriyor...

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Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...

Bu inanılmaz görüntü Çin Halk Ordusu'na verilen eğitimin bir parçası.

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Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...

Gözüpek askerleri seçme işlemini kolaylaştırdığı düşünülen teknikler şaşırtıyor.

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Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...