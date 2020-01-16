Kobra kanı içiriyorlar! Görenler gözlerine inanamadı...

Ülkeler askerlerini nasıl eğitiyor? Dünyanın dört bir yanında bulunan orduların, askerine verdikleri kanlı ve ölümcül eğitimler tek tek görüntülendi.Her biri adeta ölüme meydan okurcasına verilen eğitimde, bazen istenmeyen kayıplar da meydana gelebiliyor. Peki askerine en etkili eğitimi veren ülke hangisi? Türk ordusu askerine hangi eğitimi veriyor? İşte ülke ülke askeri eğitimleri...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 15:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





